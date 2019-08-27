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İrem Derici'yı taciz eden zanlı serbest
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Magazin - - Editör: Tuğçe Gürel

İrem Derici'yı taciz eden zanlı serbest

Ünlü şarkıcı İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen zanlı adalı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Ünlü şarkıcı İrem Derici'yi taciz ettiği iddia edilen zanlı adalı kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İrem Derici'nin dün akşam saatleri içerisinde Harbiye'deki evinin kapısına gelerek kendisini ikinci kez rahatsız eden saplantılı hayranından şikayetçi oldu. Gece gözyaşları içinde ifade veren Derici'nin hayranı çıkarıldığı mahkemece adli kontol kararıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, şüpheli E.K'nin ünlü şarkıcının evine 50 metre yakınına yaklaşmaması ve haftada bir gün karakola imza atmasına karar verdi.

Şarkıcı İrem Derici'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan E.K. bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadesinin alınmasının ardından E.K. "Cinsel taciz" suçundan adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan bekar olduğunu ve çiftçilik yaptığını söyleyen şüpheli E.K., ünlü şarkıcının evine 50 metre yakınına yaklaşmasının yasaklanması ve haftada bir gün ikametine en yakın karakola imza atması suretiyle adli kontrol altına alınmasına karar verildi.


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