İran'daki protestolar ülke geneline yayıldı

Dünya'nın gözü son günlerde İran'da yaşanan protesto gösterilerine çevrildi. Ekonomik gidişat ve hükümeti protesto etmek için iki gün önce başlayan protestolara katılım her geçen gün artarken, gösteriler ülke geneliye yayıldı. Bölgeden edinilen bilgilere göre son yılların en büyük kitselen protesto gösterilerine maruz kalan hükümetin, göstericilere müdahalesi her geçen saat şiddetleniyor.

İran'da ülke geneline yayılan protesto gösterileri, Batı'da da sıkı şekilde takip ediliyor. Gösterileri değerlendiren ABD yönetimi, protestocuları desteklediklerini açıklarken İran güvenlik güçlerinin müdahalesine de sert tepki gösterdi. Protestoların arkasında olduğunu iddia edilen Suudi Arabistan yönetimi de aynı şekilde eylemcilere destek açıklamasında bulundu.

Protestolara ilişkin ilk değerlendirmesini yapan İran yönetimi adına Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshan Cİhangir konuşurken, ekonomik nedenler dolayısıyla başlayan gösterilerin arkasında başka etkenler olduğunun farkında olduklarını söyledi.

Ülkenin çeşitli şehirlerinde düzenlenen gösterileri tetikleyen sebepler yükselen enflasyon, işsizlik ve yolsuzluk. Talepler hükümet politikalarına yönelik öfkeye dönüştü. Gösterilerde Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve hükümet aleyhine sloganlar atıldı.

Hükümetin Suriye ve Irak'taki gelişmeler dahil, izlediği dış politika da eleştirildi.