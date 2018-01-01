İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, protestoların ve göstericilere müdahalelerin şiddetlendiği İran'da hükümetin eleştiri ve protestolara alan açması gerektiğini söyledi.

İRAN ŞEHİRLERİ KAYNIYOR

İran'daki göstericilerde toplam 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. İran devlet televizyonunun geçtiği son dakika haberinde ekonomi protestolarında yaşanan çatışmalarda toplam 10 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

SON YILLARIN EN ŞİDDETLİ EYLEMLERİ

İran'da 2009 yılından bu yana en büyük protesto gösterileri yaşanıyor.

RUHANİ'DEN ÇAĞRI

İran ajanslarının aktardığına göre Pazar akşamı kabine toplantısında konuşan Ruhani, “Şiddet ve kamusal alanlara zarar vermek eleştiri değildir” dei ve ekledi;” Anayasaya göre halkın eleştiri ve protesto yapma hakkı vardır. Hükümet yasal eleştirilere ve protestolara alan sağlamalı”.