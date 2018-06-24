iPhone devrimsel bir şarj sistemi getiriyor

Apple'ın yeni nesil iPhone X modellerinde devrimsel bir yenilik olacak. Eğer yeni karar devreye girerse iPhone fiziksel şarj cihazlarından tamamiıyla kurtulacak. Hatta ortaya çıkan habere göre Apple bu kararı 2017'de gerçekleştirmeyi hedefliyordu. Ancak kablosuz şarj istasyonu ile yaşadığı sorunlardan dolayı bu kararından vazgeçmiş.

Bunun yanı sıra Lightning bağlantısı, şarj ve veri transferi konusundaki sınırlı yeteneklerinin yanı sıra yetersiz aksesuar ekosistemi ile de pek başarı gösteremedi. Ek olarak MacBook modellerinde bile şirket, bu bağlantının yetersizliğinden dolayı daha fazla hız ve güç sağlayan USB Type-C portuna geçiş yapmak zorunda kaldı. Bu gelişmeler şirketin mobil cihazlarında Lightning bağlantısından artık vazgeçeceğine ve USB Type-C kullanmaya başlayacağına ya da başka bir şey deneyeceğine işaret olarak kabul ediliyor.