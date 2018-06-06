İOS 12 tanıtıldı! Yeni özellikleri neler - Hangi İPhone'lara gelecek?

ABD merkezli teknoloji devi olan Apple, İPhone cihazları için yeni sürüm İOS 12'yi tanıttı. Bunula beraber milyonlarca İPhone kullanıcısı İOS 12 ile hangi yeni özelliklere kavuşacağını merak etmeye başladı. bunula beraber yeni sürümün hangi cihazları destekleyeceğide merak konusu oldu. İşte detaylar...

Apple bugün tanıttığı İOS 12 ile birlikte ay sonuna doğru açık bir beta düzenleyecek. Beta ile birlikte kullanıcılara sunulacak özellikler ise şöyle; Activity Reports, App Limits ve yeni Rahatsız Etme ve Bildirimler denetimleri. Yayınlanan bu yeni özellikler ile kullanıcının dikkat dağınıklığını azaltmak hedefleniyor. Bununla beraber kişinin telefon ile olan uzun ilişkisinı kısaltmak hedefleniyor.

Apple'ın Yazılım Mühendisi Sorumlu Başkan Yardımcısı Craig Federighi, sahneye çıkarak önemli açıklamalarda bulundu. Federighi, “iOS 12 ile müşterilerimizin uygulama ve web sitelerinde geçirdikleri zamanı, gün içinde iPhone'larını veya iPad'lerini kaç defa ellerine aldıklarını veya ne şekilde bildirim aldıklarını daha iyi anlayıp kontrol etmelerine yardımcı olacak detaylı bilgi ve araçlar sunuyoruz,” dedi.

“İlk olarak 2008 yılında iPhone'a ebeveyn denetimlerini ekledik. Ekibimiz yıllardır ebeveynlerin çocuklarının haşır neşir olduğu içerikleri yönetmelerine yardımcı olmak için çok dikkatli çalışmalar yürüterek birçok yeni özelliği daha kullanıma sundu. Screen Time ile bu yeni araçların tümü, aygıtlarıyla geçirdikleri süreyi yönetmek ve kendileri için önemli olan birçok şeyi dengelemek konusunda yardıma ihtiyacı olan kullanıcıların gücüne güç katıyor.”

iOS 12, Rahatsız Etme modunda yapılan iyileştirmelerle bu güçlü zaman yönetimi aracını daha da iyi hale getiriyor; kullanıcıların ders çalışırken, derste, toplantıda veya akşam yemeği yerken o anda kalabilmelerine yardımcı oluyor. Üstelik şimdi, ekran ışığını kısarak ve sabah yeniden talimat verilene kadar kilitli ekranda tüm bildirimleri saklayarak kullanıcıların daha iyi uyumalarına yardımcı olan, yeni bir özellik daha var: Yatma Zamanı modunda Rahatsız Etme özelliği. Denetim Merkezi'ndeki yeni özellikler sayesinde, Rahatsız Etme modunu belirtilen bir zamanda veya konumda otomatik olarak sonlanacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz.

iOS 12, dikkat dağınıklığını azaltmaya yardımcı olmak için müşterilere bildirimleri alma biçimlerini denetleme amaçlı daha fazla seçenek sunuyor. Tamamen devre dışı bırakmayı veya doğrudan Bildirim Merkezi'ne gönderilmelerini isteyerek bildirimleri anında yönetebilirsiniz. Siri, bildirim ayarları için, ilgili alarmın hangisi olduğuna göre alarmların kısık sesle çalması veya iptal edilmesi gibi akıllı önerilerde bulunabilir. iOS 12, aynı anda birden çok bildirimi görüntüleyip yönetmeyi kolaylaştıran Gruplandırılmış Bildirimler özelliğini de kullanıma sunuyor.

Uygulama ve web sitelerinde ne şekilde zaman geçirdikleriyle ilgili kullanıcılara bilgi vererek onları güçlendiren Screen Time, kişilerin kullandıkları her uygulamada geçirdikleri toplam zamanı, kategorilerine göre uygulamaları kullanım sıklıklarını, kaç adet bildirim aldıklarını ve iPhone veya iPad'lerini ne kadar sıklıkla ellerine aldıklarını gösteren, detaylı günlük ve haftalık Etkinlik Raporları oluşturuyor.

Kullanıcılar, iOS aygıtlarıyla ne şekilde etkileşime geçtiklerini anladıklarında, belirli bir uygulama, web sitesi veya uygulama kategorisinde ne kadar zaman harcadıklarını denetleyebilecekler.

App Limits özelliği ise, kullanıcıların belirli bir uygulamada geçirebilecekleri bir süre belirlemelerine olanak tanıyacak ve bu süreyi aşmak üzere oldukları anda bir bildirim gönderecek.

Screen Time, herkesin aygıt kullanımını anlamasını ve yönetmesini kolaylaştırıyor. Ama özellikle de çocuklar ve aileleri için çok avantajlı. Ebeveynler kendi iOS aygıtlarından çocuklarının Etkinlik Raporuna erişebiliyor, zamanlarını nasıl geçirdiklerini görebiliyor ve onlar adına uygulama limitleri belirleyip yönetebiliyorlar.

Screen Time, ebeveynlerin çocuklarının iOS aygıtlarının kullanılamayacağı, yatma zamanı gibi belirli bir zaman aralığı belirlemelerine olanak veriyor.

Downtime süresince uygulamalardan gelen bildirimler görüntülenmiyor ve uygulamaların üzerinde, kullanımlarına izin verilmediğini belirten bir rozet bulunuyor. Ebeveynler, Telefon veya Kitaplar gibi, Downtime süresince veya sınır aşıldığında bile her zaman kullanıma açık olmasını istedikleri belirli uygulamaları da seçebiliyorlar.

Screen Time ile yeni Bildirimler ve Rahatsız Etme özellikleri bu sonbaharda iOS 12 ile birlikte kullanıma sunulacak. iOS 12'nin geliştiricilere yönelik ön sürümü, Apple Geliştirici Programı üyeleri için bugünden itibaren developer.apple.com adresinde kullanıma sunuldu.

Bu ayın ilerleyen günlerinde ise beta.apple.com adresi aracılığıyla bir public beta sürümü iOS kullanıcılarının kullanımına sunulacak. iOS 12 bu sonbaharda iPhone 5s ve daha yeni iPhone modelleri, tüm iPad Air ® ve iPad Pro® modelleri, iPad 6. nesil, iPad 5. nesil, iPad mini 2 ve daha yeni iPad modelleri ve iPod touch® 6. nesil için ücretsiz yazılım güncellemesi olarak indirilebilecek. Daha fazla bilgi için apple.com/ios/ios-12-preview/ adresini ziyaret edin.

iOS 12 Hangi iPhone'lara Gelecek?

Bir diğer merak edilen konu ise İOS 12'nin hani Apple cihazlarını destekelyeceği oldu. Apple kanadından gelen açıklamaya göre, iOS 11'i destekleyen tüm cihazlar, iOS 12'ye güncellenecek. Yani iPhone 5S ve sonrası, iPad Air ve sonraki iPad'ler, yeni iOS'u yükleyebilecek.

Altıncı nesil iPod Touch da iOS 12'den mahrum kalmayacak. Yani tüm 64-bit iOS cihazları, iOS 12 tarafından destekleniyor. tvOS 12, dördüncü nesil Apple TV'yi ve Apple TV 4K'yı destekleyecek.

Değişikliklerin en önemlisi, macOS 10.14 Mojave'de. Güncellemeyi şu Mac'ler yükleyebilecek:

MacBook (2015 başı veya daha yenisi)

MacBook Air (2012 ortası veya daha yenisi)

MacBook Pro (2012 ortası veya daha yenisi)

Mac mini (2012 sonu veya daha yenisi)

iMac (2012 sonu veya daha yenisi)

iMac Pro (2017)

Mac Pro (2013 sonu, ve Metal destekli GPU'ya sahip 2010 ortası ve 2012 ortası modelleri)

Bu liste, değişikliğin geçen seneye kıyasla büyük olduğunu söylüyor. Geçen seneki listede 2009 ve 2010 modelleri bulunuyordu. Son olarak watchOS 5, sadece Watch Series 1, 2 ve 3'te desteklenecek. Yani ilk Watch desteklenmeyecek.