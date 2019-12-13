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İntiharın nedeni belli oldu
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Yaşam - - Editör: Tuğçe Gürel

İntiharın nedeni belli oldu

Fatih'te 4 kardeşin 'Dikkat siyanür var' yazılı evde intihar etmesi Türkiye gündemini alt üst etmişti.

Fatih'te 4 kardeşin 'Dikkat siyanür var' yazılı evde intihar etmesi Türkiye gündemini alt üst etmişti.

Fatih'te kapısına 'Dikkat siyanür var' yazılı not astıkları evlerinde cansız bedenleri bulunan 2'si kadın 4 kardeşin intiharı yürekleri dağlamıştı. Ölümle ilgili incelemelerini tamamlayan Adli Tıp Kurumu, ölüm nedeninin siyanür zehirlenmesinden olduğunu açıkladı.

Fatih'teki apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulunmuştu. 4 kardeşin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Kardeşlerin siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.


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