İnstagram sahte takipçileri kaldırıyor

Herkesi yakından ilgilendiren bir haber. Fotoğraf ve video paylaşım platformu İnstagram temizlik operasyonuna başlıyor. İnstagram'da artış gösteren sahte profiller nedeniyle uygulama yönetimi temilik kararı aldı.

İnstagram'da şişirme hesaplar sahte profillerin silinmesiyle 'hafifleyecek'. Hayata geçirilecek yeni bi uygulamayla sahte takipçi, beğeni ve yorum alan kullanıcılar önce uyarılacak ardından hesapları silinecek.

Özgün olmayan beğeni ve yorumların şirket politikalarını ihlal ettiğini belirten İnstagram yönetimi, bu tür hesapların diğer kullanıcılar için haksız rekabet oluturduğunu ve kullanım şartlarını ihlal ettiğini ifade etti.

İNSTAGRAM TEMİZLİK İÇİN DÜĞMEYE BASIYOR

Instagram, hedeflediği üçüncü taraf uygulamaların hangileri olduğuna değinmedi. Fakat şunu söyleyebiliriz ki düzinelerce şirket ve Instagram kullanıcısı, Skweezer, Incentafan, Mr. Insta, Boostgram ve Turbo Like for Instagram gibi takipçilerinin hızla artmasını vaat eden uygulamaları ve hizmetleri açıkça kullanıyor. Bazı kullanıcılar, içeriğinin platformda daha çok görüntülenmesi ümidiyle Instagram'in algoritmalarını bu tür taktiklerle değiştirmeye çalışıyor. Özellikle sosyal medya üzerinden dolaylı veya dolaysız iş yapan şirketler, kuruluşlar için beğeni, yorum, görüntülenme sayıları çok önemli olabiliyor. Fakat üçüncü parti uygulamaları kullanmak haksız rekabeti artıyor ve Instagram da bunun önüne geçmeyi hedefliyor.