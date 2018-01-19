Instagram'dan tepkilere neden olan proje

Instagram şimdi de gözünü Facebook Messenger ve WhatsApp benzeri bir uygulama geliştirmeye dikti.

Takip ettiğiniz kullanıcılar ve daha önce yazıştıklarınız, direkt mesaj ekranında en son ne zaman aktif olduğunuzu artık görebilecek.

Yeni eklenen "Etkinlik Durumunu Göster" seçeneği otomatik olarak açık durumda geliyor. Yani bu özelliği isterseniz kapatabilirsiniz. Tıpkı diğer mesajlaşma platformlarında olduğu gibi, etkinlik durumunuzu kapatmanız, başkalarının etkinlik durumunu görmenizi engelliyor.

Bu özellik şimdilik sadece test aşamasında gibi görünüyor, ancak raporlara göre bir çok Android ve iOS kullanıcısı bu özelliğe sahip durumda.

Neyse ki takipçileriniz en son ne zaman aktif olduğunuzu göremiyorlar. Tabi bu kural siz bir takipçinize DM yollayana kadar geçerli. Yapılan denemeler, uygulama kullanılırken etkinlik durumunun "şu an aktif" olarak değiştiğini gösteriyor.

Şimdilik bu özelliği kapatma seçeneğine sahip olsak da, Facebook Messenger'da bu seçeneğin olmaması, gelecekte Instagram'ın da zorla etkinlik durumumuzu yayınlama ihtimali yok diyemeyiz.

Bir çok Instagram kullanıcısı, insanları haberdar etmeden paylaşılan fotoğraflara bakıp rahatlamak istiyor, ve bundan herkesin haberdar olması hiç de hoş değil.