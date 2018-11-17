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İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
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Dünya - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, Yemen'de 18 milyon kişinin açlık tehdidi ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, Yemen'de 18 milyon kişinin açlık tehdidi ile karşı karşıya olduğunu bildirdi.

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Beasley, iç sevaşın devam ettiği ve dünyanın en kötü insani krizlerniden birisinin yaşandığı yemen'e ziyaretinin ardından BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ülkedeki duruma dair açıklamalarda bulundu.

AÇLIĞIN EŞİĞİNDE BİR HALK

Yemen'in kıtlığın eşiğinde olduğu uyarısını yapan Beasley, "Yemen'de yaklaşık 18 milyon kişi açıklık tehdidi ile karşı karşıya" dedi. Ülkede 8 ila 14 milyon kişininde ileri derecede açlığın eşliğinde olduğunu belirten Beasley, hastanelerdeki durumun içler acısı olduğunu söyledi.

HAYALETİ GIDIKLIYOR GİBİYDİM

Beasley, ziyaret ettiği hastanelerden birinde bir çocuğu gülümsetmeye çalıştığında kendisini bir hayati gıdıklar gibi hissettiğini ifade etti.
Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Mart 2015'den beri süren saldırılarında bir çok sivil hayatını kaybetmişti.


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