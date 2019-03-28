İnsan taciri polisten kaçarken göçmenleri yol kenarına bıraktı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde il merkezindeki uygulama noktasında bir araçtan şüphelendiler. Dur ihtarına uymayarak kaçan sürücü polis tarafından takibe alındı. Yaklaşık 70 kilometre kaçan sürücü Ahievren Mahallesi yönünde izini kaybettirdi.
Polis ve jandarma ekipleri kaçan otomobilde bulunan Bangladeşli 6 kaçak göçmeni yol kenarına bırakılmış halde buldu. Yunanistan'a gitmek istediklerini söyleyen kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.
Polis ve jandarma ekipleri, otomobille kaçan insan tacirini yakalamak için çalışma başlattı.