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İnsan kaçakçılarına suç üstü
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İnsan kaçakçılarına suç üstü

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya, İstanbul gibi yoğun hava limanlarından Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine sahte pasaportlarla yabancı uyruklu kişileri kaçıran bir şebekeye yönelik çalışma başlattı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Antalya, İstanbul gibi yoğun hava limanlarından Almanya, İngiltere gibi Avrupa ülkelerine sahte pasaportlarla yabancı uyruklu kişileri kaçıran bir şebekeye yönelik çalışma başlattı.

POLİS SUÇLULARIN ENSESİNDE

Polis ekipleri 3 ay süren fiziki ve teknik takibin ardından adreslerini belirlediği şüphelilere yönelik operasyon kararı aldı. Önceki gün Fatih'te düzenlediği operasyonda Suriye uyruklu 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

YÜKLÜ MİKTARDA DÖVİZE EL KOYDU

Gözaltına alınan 4 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Polis ekipleri, şüphelilere ait adreslerde yaptığı aramalarda suçtan elde edildiği değerlendirilen 23 bin 500 Euro para ele geçirdi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Suriye uyruklu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

RESMİ EVRAKDA SAHTECİLİK YAPMIŞLAR

Şüpheliler çıkarıldıkları mahkeme tarafından 'Göçmen kaçakçılığı' ve 'Resmi evrakta belgede sahtecilik' suçlarından tutuklandı. Şüpheli M.S. ise Adli Kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


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