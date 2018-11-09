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İngiltere hükümetinde AB çatlağı
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Dünya - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İngiltere hükümetinde AB çatlağı

İngiltere'de Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit (Avrupa Birliğinden ayrılma referandumu) konusunda ikinci bir referandum yapılması çağrısında bulunarak, istifa ettiğini açıkladı.

İngiltere'de Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson, Brexit (Avrupa Birliğinden ayrılma referandumu) konusunda ikinci bir referandum yapılması çağrısında bulunarak, istifa ettiğini açıkladı. 

AVRUPA BİRLİĞİNDEN ZARAR GÖRME ENDİŞESİ

Twitter hesabından yayımladığı mesajla bakanlık görevinden istifa ettiğini duyuran johnson, paylaştiğı video ve makaleyle kararının gerekçelerini sıraladı.

ANLAŞMASIZ AYRILIK

Brexit taslağının ülkeyi üzerinde söz sahibi olamayacağı AB kurallarına tabi kılarak, ekonomiyi zayıflatacağını belirten johnson, "anlaşmazmasız ayrılığın da ülkeye büyük zarar vereceğini kaydetti.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Johnson, hükümetin Brexit politikasını tutarsız olarak nitelendirerek, "Brexit bir zamanlar verilen sözlerin uzağında bir gerçekliğe dönüştüğü için bu konuda son sözü halka bırakmak demokratik olacaktır" ifadesini kullandı.


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