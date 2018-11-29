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İngiltere'de gündem ırkçı saldırılara maruz kalan Suriyeli çocuklar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Dünya - - Editör: Ali Özgün ÖZ

İngiltere'de gündem ırkçı saldırılara maruz kalan Suriyeli çocuklar

İngiltere'nin Huddersfield kentinde yaşayan Suriyeli çocuğun ırkçı saldırıya uğradığı görüntülerinin ardından kız kardeşinin de benzer saldırılara maruz kaldığı ortaya çıktı.

İngiltere'de Jamal adındaki Suriyeli mülteci çocuğun uğradığı ırkçı saldırının yarattığı tepki henüz geçmemişken, Jamal'ın kız kardeşinin de benzer saldırılara maruz kaldığı ortaya çıktı. Paylaşılan yeni bir videoda saldırıya uğrayan Suriyeli kız çocuğunun üzerine su döküldüğü iddia edildi. Saldırının ardından kendisini okulun tuvaletine kapatan kızın gözlük camlarını kırarak bileklerini kesmek istediği öğrenildi.

Dün, İsmi Jamal olduğu belirtilen 15 yaşındaki Suriyeli mülteci çocuğun, öğrenim gördüğü Almondsbury Lisesi'nde İngiliz bir öğrencinin saldırısına uğrağı görüntüler tüm dünyada eleştirilerin hedefi olmuştu. 

Daha önce uğradığı ırkçı saldırıda da kolu kırılan ve görüntülerde İngiliz öğrenci tarafından yere yatırılıp üstüne su dökülen Jamal'ın kız kardeşinin de saldırıya uğradığı ortaya çıktı. 

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Suriyeli kızın bir grup öğrenci tarafından itilerek yere düşürüldüğü görülüyor.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polisten yapılan açıklamada, olayın daha önce ihbar edilmediği ancak videonun ortaya çıkmasıyla konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

25 Ekim'de gerçekleştiği belirtilen açıklamada, bir gün sonra saldırının kendilerine ihbar edilmesini takiben başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşında bir erkek öğrencinin sorgulandığı kaydedildi.

Saldırganın nefret suçu kapsamında mahkemeye sevk edildiği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, Jamal'ın daha önce maruz kaldığı bir başka saldırıyla ilgili olarak da 3 öğrencinin sorgulandığını duyuruldu.

Olayın gerçekleştirildiği okul Almondbury Community'den yapılan açıklamada da olayın "son derece ciddiyetle" ele alındığı vurgulandı.

İNTİHARA KALKIŞMIŞ 

Irkçı saldırıya uğrayan kızın olayın ardından kendini okuldaki tuvalete kilitlediği, gözlüklerini kırıp camlarıyla bileklerini kesmeye çalıştığı öğrenildi.

'KENDİMİ HİÇBİR YERDE GÜVENDE HİSSETMİYORUM'

Bu arada Suriyeli kızın ağabeyi Jamal, ITV televizyonuna yaptığı açıklamada, İngiltere'ye geldiği günden bu yana taciz edildiğini söyledi ve "Kendimi hiçbir yerde güvende hissetmiyorum, bakkala giderken bile. Derslerime odaklanamıyorum, ev ödevlerimi yapamıyorum. Geceleri uyanıp ağlıyorum" diye konuştu.

Sosyal medyada yayılan videodan dolayı utandığını anlatan Jamal, Birleşmiş Milletler mülteci programı kapsamında geldiği İngiltere'de bu yüzden okula bile gitmek istemediğini söyledi.

Cemal, "İngiltere'ye geldiğimde hayal kırıklılığına uğradım. Hayatım daha güzel olacak, okulda derslerime çalışırsam geleceğim parlak olacak diye düşünüyordum. Bunların hiçbirini başaramadım" ifadelerini kullandı.

ÇOCUKLAR VE AİLESİ İÇİN YARDIM TOPLANDI

Suriyeli mülteci çocuk ve ailesine yardım için 9 saatte 33 bin İngiliz sterlini yardım toplandı.

Ayrıca polis, ailenin korunmasına yönelik tedbir alındığı belirtildi.


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