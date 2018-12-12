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İngiltere Başbakanı Theresa May Araç İçinde Mahsur Kaldı!
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Dünya - - Editör:

İngiltere Başbakanı Theresa May Araç İçinde Mahsur Kaldı!

İngiltere Başbakanı Theresa May Berlin'de araç içerisinde mahsur kaldı. Aracın güvenlik sebebi ile kapıları kilitli konumda kaldı. Uzun uğraşlar sonrası aracın kapıları açılarak mahsur kalan İngiltere Başkanı Therasa May tebessüm ederek Almanya Başkanı Merkel ile görüşme salonuna ilerledi.

İngiltere Başbakanı Theresa May Berlin'de araç içerisinde mahsur kaldı. Aracın güvenlik sebebi ile kapıları kilitli konumda kaldı. Uzun uğraşlar sonrası aracın kapıları açılarak mahsur kalan İngiltere Başkanı Therasa May tebessüm ederek Almanya Başkanı Merkel ile görüşme salonuna ilerledi.

B'den ayrılık sürecinde parlamento oylamasını erteleyen İngiltere Başbakanı Theresa May Berlin'de Almanya Başbakanı Merkel'le yapacağı görüşme için geldiği Başbakanlık konutu önünde aracının içinde kilitli kaldı. Makam aracı konutun önüne yanaştıktan sonra görevli arka koltukta oturan May'in kapısını açacaktı. Ancak bu hiç kolay olmadı.

Theresa May içerde beklerken görevli defalarca kapıyı zorlasa da bir türlü açamadı. Bir süre arka koltukta beklemek zorunda kalan May denemelerin ardından görevlinin kapıyı açmasıyla dışarı çıkıp kendisini bekleyen Merkel'le tokalaştı. Brexit sürecinde sıkıntılar yaşayan Theresa May'in makam aracından çıkamaması, "AB'den de böyle mi çıkacak" diye espri konusu oldu.


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