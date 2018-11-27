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İngiltere, Avrupa Birliği'ne boşanma tazminatı ödeyecek
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Dünya - - Editör: Ali Özgün ÖZ

İngiltere, Avrupa Birliği'ne boşanma tazminatı ödeyecek

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasını öngören Brexit tasarısı için gözler İngiliz Parlamentosu'na çevrilirken, 'boşanma kararının' İngiltere'ye yaklaşık 40 milyar dolara mal olacağı öğrenildi.

Avrupa'da taşları yerinden oynatacak Brexit tasarısı İngiltere Parlamentosu'na geliyor. Dünyanın gözlerini çevirdiği İngiltere Parlamenyotu, Brexit tasarısını onaylaması durumunda ülke, Avrupa birliği'ne yüklü bir 'boşanma tazminatı' ödeyecek. Parlamentonun, Brexit'i onaylaması durumunda İngiltere, AB'ye 39 milyar dolar tazminat ödeyecek. Kesin ayrılık ise 29 Mart 2019 olarak belirlendi.

BOŞANMA TAZMİNATI KATLANACAK

Taslağa göre de İngiltere'nin AB'ye yaklaşık 40 milyar sterlinlik bir 'boşanma ücreti' ödeyeceği açıklandı. Ancak anlaşmaya karşı olanlar rakamların bundan ibaret olmadığını belirtiyor.

Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü, Brexit'in gerçekleşmesi halinde ilk 10 yılının ülkeye maliyetini araştırdı. Araştırma sonucuna göre AB'den ayrılmanın gerçekleşmesi durumunda, çıkıştan sonraki ilk 10 yıl içerisinde Brexit'in İngiltere'ye maliyeti 100 milyar sterlin olacak. 

Araştırmaya göre 2030'a gelindiğinde, gayri safi yurt içi hasıla yüzde 3 düşecek ve bugünün fiyatlarında kişi başına ortalama maliyet 1,090 sterlin tutarında olacak. Ayrıca İngiltere ile AB arasındaki ticaret de yüzde 46 oranında düşecek.

Ulusal Ekonomik ve Sosyal Araştırma Enstitüsü, Brexit'in 2030 yılına kadar 70 milyar sterlinlik bir maliyete yol açacağını ve böylelikle 'ayrılma bedeli' ile beraber bu rakamın 100 milyar sterline ulaşabileceği belirtiliyor.

Brexit anlaşmasının maddi sebepleri dahil olmak üzere pek çok sebepten dolayı parlamentodan onay almasının kolay olmayacağı belirtilirken, May'i zorlu bir süreç bekliyor. Brexit anlaşmasının 25 Aralık'ta Noel'den önce Avam Kamarası'nda oylamaya sunulması hedefleniyor. Ancak Brexit için 650 sandalyeli parlamentoda 320 milletvekilinin onay vermesi şart.


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