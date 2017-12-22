İncir ile zeytin yağından yapılan ilaç her derde deva

Küp küp dilimlenmiş kuru incirleri üzerini örtecek kadar saf zeytinyağında bir kavanozun içinde 3 gün karanlık bir yerde hava almadan bekletirseniz çok özel bir ilaç elde etmiş olursunuz.

Depresyon, cilt hastalıkları, kalp hastalıkları ve kanser ile şeker hastalığıyla mücadelede kullanılan bu özel ilacın düzenli olarak tüketilmesinin şart olduğunu belirten uzmanlar, insan vücudunda en çok bulunan yağ asidinin oleik asit olduğunu vurguluyor.

Bir tekli doymamış yağ asididir. Oksidasyona karşı son derece dirençli olan bu yağ asidi vücutta serbest radikallerle savaşır. Bir yağın oleik asit miktarı ne kadar yüksekse o kadar sağlıklı ve kalitelidir. Isıya karşı dayanıklı ve yapısını bozmamak için kararlıdır. Ne var ki bu oran ayçiçeği yağında çok düşük.

Zeytinyağının ise oleik asit oranı çok daha yüksek. Yüzde 78-80 oranında ve ısıya karşı çok dayanıklı. Adeta ayakları yere sağlam basıyor. Kızartmada bile kanserojen madde haline gelmiyor. Bilimsel verilerle de ispatlandığı üzere, oleik ait yani zeytinyağı total ve kötü huylu kolesterolü düşürüyor.

Bilirsiniz, tabiat anne gibidir. Neredeyse anneliğin bütün vasıflarını taşır. Saygılı olursanız şefkatli kollarıyla sarar. Malum ki her anne bebeği için en güzel sütü salgılar. Anne sütü bilinen bütün besinlerin ve ilaçların üstündedir. Zeytinyağı, besinler ve beslenme üzerine eğitim almış meslek gruplarının içinde doğanın anne sütü diye tabir edilir. Anne sütü ifadesinden ne anlıyorsanız hepsi. Hem besin hem ilaç.