Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
İncir ile zeytin yağından yapılan ilaç her derde deva
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Merve Ece İNAN

İncir ile zeytin yağından yapılan ilaç her derde deva

Uzmanlar kanser, kalp hastalıkları, şeker hastalığı, cilt hastalıkları ve depresyona dahi deva olarak görülen zeytinyağı ve incirden oluşan karışımı tavsiye ediyor.

Küp küp dilimlenmiş kuru incirleri üzerini örtecek kadar saf zeytinyağında bir kavanozun içinde 3 gün karanlık bir yerde hava almadan bekletirseniz çok özel bir ilaç elde etmiş olursunuz.

Depresyon, cilt hastalıkları, kalp hastalıkları ve kanser ile şeker hastalığıyla mücadelede kullanılan bu özel ilacın düzenli olarak tüketilmesinin şart olduğunu belirten uzmanlar, insan vücudunda en çok bulunan yağ asidinin oleik asit olduğunu vurguluyor.

Bir tekli doymamış yağ asididir. Oksidasyona karşı son derece dirençli olan bu yağ asidi vücutta serbest radikallerle savaşır. Bir yağın oleik asit miktarı ne kadar yüksekse o kadar sağlıklı ve kalitelidir. Isıya karşı dayanıklı ve yapısını bozmamak için kararlıdır. Ne var ki bu oran ayçiçeği yağında çok düşük.

Zeytinyağının ise oleik asit oranı çok daha yüksek. Yüzde 78-80 oranında ve ısıya karşı çok dayanıklı. Adeta ayakları yere sağlam basıyor. Kızartmada bile kanserojen madde haline gelmiyor. Bilimsel verilerle de ispatlandığı üzere, oleik ait yani zeytinyağı total ve kötü huylu kolesterolü düşürüyor. 

Bilirsiniz, tabiat anne gibidir. Neredeyse anneliğin bütün vasıflarını taşır. Saygılı olursanız şefkatli kollarıyla sarar. Malum ki her anne bebeği için en güzel sütü salgılar. Anne sütü bilinen bütün besinlerin ve ilaçların üstündedir. Zeytinyağı, besinler ve beslenme üzerine eğitim almış meslek gruplarının içinde doğanın anne sütü diye tabir edilir. Anne sütü ifadesinden ne anlıyorsanız hepsi. Hem besin hem ilaç.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Aşırı hijyen bebekleri astım hastası yapıyor
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için hangi adımlar atılmalı
Egzamaların azdığı dönem başladı
Rabdomiyoliz aşırı spor yapanların başını yakıyor
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Online yılbaşı alışverişi yaparken dikkat
Egzersiz alışkanlığını kalıcı kılmak için hangi adımlar atılmalı
İncir ile zeytin yağından yapılan ilaç her derde deva
-
Çok Okunanlar
UFAK TEFEK CİNAYETLER OYUNCULARI KİMDİR?
UFAK TEFEK CİNAYETLER OYUNCULARI KİMDİR?
Ayhan Akman Galatasaray'ın Kalecisi Muslera'ya Küfür İddiası
Ayhan Akman Galatasaray'ın Kalecisi Muslera'ya Küfür İddiası
Kefir ve mantar hastalıklara karşı koruyor
Kefir ve mantar hastalıklara karşı koruyor
Lahanayı tüketirken aman dikkat
Lahanayı tüketirken aman dikkat
Kireçlenmeyle mücadelede kolajen peptit mucizesi
Kireçlenmeyle mücadelede kolajen peptit mucizesi
CHP'de Süleyman Soylu'ya tepki dinmiyor
CHP'de Süleyman Soylu'ya tepki dinmiyor
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik döneminde ayaklarınızı sıcak tutmaya özen gösterin
Hamilelik döneminde ayaklarınızı sıcak tutmaya özen gösterin
Hamileler kış aylarında nelere dikkat etmeli
Hamileler kış aylarında nelere dikkat etmeli
Meme kanseri riski altında mısınız?
Meme kanseri riski altında mısınız?
Son Haberler
Aşırı hijyen bebekleri astım hastası yapıyor
Aşırı hijyen bebekleri astım hastası yapıyor
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için hangi adımlar atılmalı
Bağışıklık sistemini güçlendirmek için hangi adımlar atılmalı
Egzamaların azdığı dönem başladı
Egzamaların azdığı dönem başladı
Rabdomiyoliz aşırı spor yapanların başını yakıyor
Rabdomiyoliz aşırı spor yapanların başını yakıyor
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Hamilelik sonrası kilolardan kurtulmanın püf noktaları
Online yılbaşı alışverişi yaparken dikkat
Online yılbaşı alışverişi yaparken dikkat
Egzersiz alışkanlığını kalıcı kılmak için hangi adımlar atılmalı
Egzersiz alışkanlığını kalıcı kılmak için hangi adımlar atılmalı
İncir ile zeytin yağından yapılan ilaç her derde deva
İncir ile zeytin yağından yapılan ilaç her derde deva
Sanatçılar, Türkiye Eğitim Gönüllüleri yararına bir araya geliyor
Sanatçılar, Türkiye Eğitim Gönüllüleri yararına bir araya geliyor
Spor yapayım derken sakatlanmayın
Spor yapayım derken sakatlanmayın
Kilo veremememizin altında bu hastalıklar yatıyor olabilir
Kilo veremememizin altında bu hastalıklar yatıyor olabilir

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık