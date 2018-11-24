İnce'nin sandık şartına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en güçlü aday olan Muharrem İnce, eğilim yoklaması şartıyla adaylığı kabul edeceğini söylemişti. İnce'nin sandık talebi hakkında ilk kez konuşan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Değerlendirilecek" dedi.

Ankara'da olası İYİ Parti ittifakıyla Mansur Yavaş'ın adaylığı hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, Ankaralı seçmenden böyle bir beklenti olduğunu söyleyerek, Yavaş'ın adaylığının büyün oranda kesinleştiğini işaret etti.

"40 DAKİKA İNCE'Yİ DİNLEDİK"

Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce hafta içinde bir araya geldi. Görüşme sonrasında İnce “İstanbul'a aday olacak mısınız” sorusuna “250 bin kişinin önüne sandık konulursa adayım… Ama diğer türlü ‘Gel aday ol' denilirse kesinlikle aday değilim” karşılığını verdi. İnce eğilim yoklaması yapılması gerektiğini Kılıçdaroğlu'na ilettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, 40 dakikalık görüşmede İnce'yi dinlediğini belirterek, şunları anlattı:

İSTANBUL'DA EĞİLİM YOKLAMASI

“İstanbul'la ilgili eğilim yoklaması olursa katılacağını, olmazsa katılmayacağını, parti için çalışacağını, partili olduğunu ifade etti. Biz zaten örgütlere ‘Nerelerde eğilim yoklaması yapılmalı, nerelerde eğilim yoklaması istiyorsunuz?' diye yazı göndermiştik. Önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. İstanbul'dan eğilim yoklaması yapılmasına ilişkin bir talep gelmedi. Şu anda eğilim yoklaması yapılacak yerlerde çalışma devam ediyor. Eğilim yoklamasından sonra süratli bir şekilde açıklayacağız. Oradan kim çıkarsa belediye başkanı adayı olarak Parti Meclisimiz karara bağlayacak. Tabii anketler de yapıyoruz.”

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI YÜKSEK

Mansur Yavaş, 2014'te CHP ve MHP'nin Ankara adayı olmuştu. Yavaş, seçimi kıl payı kaybetmişti. CHP ile İYİ Parti arasında 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçim için ittifak görüşmeleri sürerken Mansur Yavaş ismi ön plana çıkmaya başladı.