Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
İnce'nin sandık şartına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Politika - - Editör: Ali Özgün ÖZ

İnce'nin sandık şartına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi

CHP'de adı İBB adaylığı için geçen Muharrem İnce, 'eğilim yoklaması' diyerek sandığı işaret etmişti. Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye yanıt geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en güçlü aday olan Muharrem İnce, eğilim yoklaması şartıyla adaylığı kabul edeceğini söylemişti. İnce'nin sandık talebi hakkında ilk kez konuşan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Değerlendirilecek" dedi.

Ankara'da olası İYİ Parti ittifakıyla Mansur Yavaş'ın adaylığı hakkında da konuşan Kılıçdaroğlu, Ankaralı seçmenden böyle bir beklenti olduğunu söyleyerek, Yavaş'ın adaylığının büyün oranda kesinleştiğini işaret etti.

"40 DAKİKA İNCE'Yİ DİNLEDİK"

Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce hafta içinde bir araya geldi. Görüşme sonrasında İnce “İstanbul'a aday olacak mısınız” sorusuna “250 bin kişinin önüne sandık konulursa adayım… Ama diğer türlü ‘Gel aday ol' denilirse kesinlikle aday değilim” karşılığını verdi. İnce eğilim yoklaması yapılması gerektiğini Kılıçdaroğlu'na ilettiğini söyledi. Kılıçdaroğlu, 40 dakikalık görüşmede İnce'yi dinlediğini belirterek, şunları anlattı:

İSTANBUL'DA EĞİLİM YOKLAMASI

“İstanbul'la ilgili eğilim yoklaması olursa katılacağını, olmazsa katılmayacağını, parti için çalışacağını, partili olduğunu ifade etti. Biz zaten örgütlere ‘Nerelerde eğilim yoklaması yapılmalı, nerelerde eğilim yoklaması istiyorsunuz?' diye yazı göndermiştik. Önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz. İstanbul'dan eğilim yoklaması yapılmasına ilişkin  bir talep gelmedi. Şu anda eğilim yoklaması yapılacak yerlerde çalışma devam ediyor.  Eğilim yoklamasından sonra süratli bir şekilde açıklayacağız. Oradan kim çıkarsa  belediye başkanı adayı olarak Parti Meclisimiz  karara bağlayacak. Tabii anketler de yapıyoruz.”

yavas

MANSUR YAVAŞ'IN ADAYLIĞI YÜKSEK

Mansur Yavaş, 2014'te CHP ve MHP'nin Ankara adayı olmuştu. Yavaş, seçimi kıl payı kaybetmişti. CHP ile İYİ Parti arasında 31 Mart 2019'da yapılacak olan yerel seçim için ittifak görüşmeleri sürerken Mansur Yavaş ismi ön plana çıkmaya başladı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İnce'nin sandık şartına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi
Yıkıma gelen belediye ekiplerini İstiklal Marşı'yla durdurdular
Hulusi Akar: Bölgedeki durum daha karmaşık hale gelir
Binali Yıldırım'ın İBB adaylığı kesin gibi
Büşra Develi popçu Edis ile aşk mı yaşıyor? Büşra Develi kimdir?
Murat Boz'dan hayranlarını üzen karar
Cumhur İttifakı yeniden kuruldu: MHP 3 büyük ilde yok
Tüfekle vurduğu eşini acil servise terk etmişti ifadesi ortaya çıktı
Abdurrahim Albayrak: VAR ile Göçek ne konuştu açıklansın
-
Çok Okunanlar
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
İnsanlık sınıfta kaldı; Yemen açlıkla pençeleşiyor
Zuhal Topal'la Sofrada 9 Kasım haftanın finali kim kazandı?
Zuhal Topal'la Sofrada 9 Kasım haftanın finali kim kazandı?
Emniyetten 11 ilde Alaattin Çakıcı operasyonu
Emniyetten 11 ilde Alaattin Çakıcı operasyonu
Ahmet Kural, Murat Cemcir ikilisinin para kaybı beş milyon lira
Ahmet Kural, Murat Cemcir ikilisinin para kaybı beş milyon lira
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 62. Bölüm özeti Kaynanalar Zuhal Topal'ı kızdırdı
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Zuhal Topal'la Sofrada 19 Kasım neler yaşandı? Esra Gelin Kaç Puan Topladı?
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Son Haberler
İnce'nin sandık şartına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi
İnce'nin sandık şartına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt geldi
Yıkıma gelen belediye ekiplerini İstiklal Marşı'yla durdurdular
Yıkıma gelen belediye ekiplerini İstiklal Marşı'yla durdurdular
Hulusi Akar: Bölgedeki durum daha karmaşık hale gelir
Hulusi Akar: Bölgedeki durum daha karmaşık hale gelir
Binali Yıldırım'ın İBB adaylığı kesin gibi
Binali Yıldırım'ın İBB adaylığı kesin gibi
Büşra Develi popçu Edis ile aşk mı yaşıyor? Büşra Develi kimdir?
Büşra Develi popçu Edis ile aşk mı yaşıyor? Büşra Develi kimdir?
Murat Boz'dan hayranlarını üzen karar
Murat Boz'dan hayranlarını üzen karar
Cumhur İttifakı yeniden kuruldu: MHP 3 büyük ilde yok
Cumhur İttifakı yeniden kuruldu: MHP 3 büyük ilde yok
Tüfekle vurduğu eşini acil servise terk etmişti ifadesi ortaya çıktı
Tüfekle vurduğu eşini acil servise terk etmişti ifadesi ortaya çıktı
Abdurrahim Albayrak: VAR ile Göçek ne konuştu açıklansın
Abdurrahim Albayrak: VAR ile Göçek ne konuştu açıklansın
PKK kamplarında tecavüze uğrayan kadınlar dehşeti anlattı
PKK kamplarında tecavüze uğrayan kadınlar dehşeti anlattı
STV'nin ekran yüzü FETÖ'den tutuklandı Maceracı Murat Yeni kimdir?
STV'nin ekran yüzü FETÖ'den tutuklandı Maceracı Murat Yeni kimdir?
İran ve Suudi Arabistan arasında tehlikeli gerginlik
İran ve Suudi Arabistan arasında tehlikeli gerginlik

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji