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İnce'den İBB adaylığı için ön seçim şartı
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

İnce'den İBB adaylığı için ön seçim şartı

CHP kulislerinde adı İBB adaylığı için geçen Muharrem İnce'nin 'ön seçim' yönteminin uygulanması halinde partisinin İstanbul adayı olabileceği iddia edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul adayının kim olacağı sorusu henüz yanıt ararken, flaş bir iddia gündeme geldi. 24 Haziran seçimlerinde partisinin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin "ön seçim" koşuluyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylığını koyabileceği iddia edildi.

CHP yönetiminin aday ol çağrılarına soğuk bakan Muharrem İnce için yeni bir iddia öne sürüldü. 24 Haziran seçimleri öncesi gerçekleştirdiği Maltepe mitinginde 5 milyondan fazla seçmeni meydanlara toplayan İnce, İBB adaylığı için partisinin en güçlü isim. 

Milliyet'te yer alan habere göre, İnce'nin, İstanbul adayı belirlenirken "ön seçim" yapılması durumunda adaylığını koyabileceği belirtildi.

İBB ADAYLIĞINA KAPILARI KAPATMADI

24 Haziran seçimlerinin ardından, partide "değişim" talebiyle olağanüstü kurultay hareketine öncülük eden Muharrem İnce, bir süre önce yaptığı açıklamada, İstanbul adaylığı ihtimaline kapıyı kapatmamıştı. Alınan bilgilere göre; İnce, şu ana kadar CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir temas kurmadı. Kılıçdaroğlu da İnce'nin adaylık sinyaline yanıt vermezken, "İstanbul'u kazanabilecek bir aday belirlemeye çalıştıklarını" dile getirmekle yetindi.

İNCE'NİN "ÖN SEÇİM" KOŞULU

Parti kulislerinde İnce'nin aday olmasının olumlu-olumsuz sonuçlarının ne olacağı konusu da farklı yorumlar üzerinden değerlendirilmeye devam ediyor.

Süreç böyle devam ederken, kulislerde yeni bir iddia gündeme geldi. İnce'nin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı belirlenirken, parti üyelerinin oy kullanacağı "ön seçim" yönteminin uygulanması halinde adaylığını koyabileceği ileri sürüldü. İnce'nin parti yönetiminin kararıyla aday gösterilmenin bir "lütuf" olarak algılanabileceğini düşündüğü, bu nedenle, İstanbul'daki CHP üyelerinin talebiyle aday olmayı doğru bulduğu belirtildi.

 


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