İmamoğlu YSK ve A.A'yı uyardı: Çocuklarınızın yüzüne bakamazsınız

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak yarışan ve kazandığı ifade edilen Ekrem İmamoğlu YSK verilerini yaklaşık 3 saat geciktiren A.A yetkililerine hitap ederek Çocuklarınızın yüzüne bakamazsınız. Görevinizi yapın çağrısında bulundu. İmamoğlu seçimi 29.408 oy farkıyla kazandıklarını açıkladı.

VAZİFENİZİ YAPIN

Seçimleri Binali Yıldırım'ın önünde götürdüğü neredeyse kesinleşen İmamoğlu, A.A ve YSK çalışanlarının vicdanlarına seslendi: Yarın çocuklarınızın yüzüne bakamazsınız Lütfen vazifenizi yapın...

SAATLERCE VERİ GİRİŞİ YAPMADILAR

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Ne yazık kı daha önce seçimlerde yaşadığımız gibi tek kaynaklı giriş sebebiyle seçim yasakları başlamadan önce enteresan girişleri yayınlandı. Bu bizi çok üzdü. 3 saatten fazla uyarı yapılmasına rağmen kesinlikle kımıldamamaları çok şaşırtıcı."

29.408 OY ÖNDEYİZ VE KAZANDIK

"Uyarılarımız karşılık görmedi. Biz İstanbul'la ilgili saat 22.00'ye kadar kesine yakın sonuçları oluşturabiliceğimizi tahmin etmiştik. Süreci dikkatle takip ediyoruz. Kendi sistemimizdeki sayı yükseliyor. Girilmeyen 100 sandık vardır. Yaptığımız hesaba göre yüzde 85 oranında geçerli oy vardı. Biz 29.408 oy öndeyiz" şeklinde konuştu.