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İmamoğlu'ndan Soylu 'Ahmak' yanıtı!
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

İmamoğlu'ndan Soylu 'Ahmak' yanıtı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine 'Ahmak' diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya oldukça büyük tepki gösterdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisine "Ahmak" diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya oldukça büyük tepki gösterdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'ne katılmak için Fransa'ya giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik isim vermeden yaptığı, "Avrupa'ya giderek Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek" açıklamasına İmamoğlu'na yanıt verdi. İmamoğlu, "Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Seviyesine inmeyeceğim bir alan bu" dedi.

İMAMOĞLU SERT CEVAP VERDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Strasburg'da yaptığı konuşma üzerinden kendisine isim vermeden sert sözler söylemesine tepki gösteren İmamoğlu, "Ben lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye. Seviyesine inmeyeceğim bir alan bu. Seçim sürecinde de seviyesine inmeyeceğimi defalarca dile getirmiştim. 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa'da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Daha çok haddini bilen bir tavrı olmadığı için Allah'a havale ediyorum. Ama ben, orada memleketimle ilgili çok değerli, çok güzel tespitler yaparak, savunmamı da yaparak, Avrupa'yı sorumluluğa da davet ederek cümleler kurdum. Üzücü. Bir İçişleri Bakanı'na yakışmadı." yanıtını verdi.


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