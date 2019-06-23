Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
İmamoğlu İstanbul zaferiyle destan yazdı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İmamoğlu İstanbul zaferiyle destan yazdı.

Millet İttifakının adayı Ekrem İmamoğlu, yinelenen İBB Başkanlığı seçimlerinde rakibi AKP adayı Binali Yıldırım'a 806 bin oy fark atarak yüzde 54.19 ile yeniden Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu'nun ezici başarısı dünya haber ajanslarında birinci haber olarak geçti.

Millet İttifakının adayı Ekrem İmamoğlu, yinelenen İBB Başkanlığı seçimlerinde rakibi AKP adayı Binali Yıldırım'a 806 bin oy fark atarak yüzde 54.19 ile yeniden Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu'nun ezici başarısı dünya haber ajanslarında birinci haber olarak geçti.

MAZBATASI ELİNDEN ALINDI

31 Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçiminde 29 bin oyla belediye başkanılığını kazanan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası, AKP'nin itirazları ve bitmek tükenmek bilmeyen iddiaları yüzünden YSK tarafından iptal edildi.

BASKI ALTINDA GEÇEN BİR SEÇİM

23 Haziran 2019 tarihine ertelenen seçimlerin yenilenmesi kararı bugün yerine getirildi. Aylardan beri büyük bir siyasi baskı altına alınan ve kamunun bütün kaynaklarının AKP lehine seferber edildiği İstanbul'da, sandıklardan yine Millet İttifakının adayı Ekrem İmamoğlu çıktı.

DÜNYA MEDYASINDA BİRİNCİ HABER

Rakibi AKP adayı ve eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a 806 bin oy fark atan İmamoğlu'nun başarısı başta Türkiye kamuoyu olmak üzere dünya kamuoyunda birinci haber olarak yer aldı. Dünya medyasının yakından takip ettiği İBB seçimleri konusunda dünya tv. ve ajanslarında uzun yorumlar yer aldı.

A.A YİNE YAPACAĞINI YAPTI

Geçerli oyların yüzde 54.19'unu alan Ekrem İmamoğlu'nun başarısı sayımın ilk saatlerinde televizyon ekranlarına bomba gibi düştü. A.A'nın yine sonuçları belli bir saate kadar servis yapmaması spkülasyonlara sebep olurken, CHP'nin anlaştığı ANKA Haber Ajansı, habercilik konusunda büyük bir başarı gösterdi.

SONUÇLARI BİNALİ YILDIRIM DUYURDU

YSK'dan aldığı sonuçları tam zamanlı olarak servis yapan ANKA sayesinde kamuoyu oy sayımı konusunda fikir sahibi oldu. İmamoğlu'nun açık farkla önde olduğu bilgisini alan AKP adayı Binali Yıldırım, saat 20.00 civarında ekrana çıkarak seçimin Ekrem İmamoğlu tarafından kazanıldığını ve kendisini tebrik ettiğini açıkladı.

İMAMOĞLU'NA DESTEK SÖZÜ

Belediye seçimlerinin İstanbul için hayırlı olmasını temenni eden Yıldırım, kendisinin istenmesi halinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sınırsız destek vereceğini söyledi.

ERDOĞAN TWİTTER'DEN TEBRİK ETTİ

Öte yandan Twitter üzerinden İBB seçimlerinin sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İmamoğlu İstanbul zaferiyle destan yazdı.
Yaz bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü
İmamoğlu Cumhurbaşkanı gibi karşılandı
Karadeniz müziğinde bir ilk. Seren Uzun'dan 'PULİM'
Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni öldü
İYİ Parti'den YSK'nın gerekçeli kararına eleştiri geldi
Maçoğlu, Tunceli'yi Dersim'e çevirdi!
Dağ fare doğurdu! YSK gerekçesi şaşkınlık uyandırdı
Sürücüler 'yayalara tanınan önceliğe' alışamadı
-
Çok Okunanlar
Yaz bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü
Yaz bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü
İmamoğlu İstanbul zaferiyle destan yazdı.
İmamoğlu İstanbul zaferiyle destan yazdı.
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
İmamoğlu İstanbul zaferiyle destan yazdı.
İmamoğlu İstanbul zaferiyle destan yazdı.
Yaz bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü
Yaz bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü
İmamoğlu Cumhurbaşkanı gibi karşılandı
İmamoğlu Cumhurbaşkanı gibi karşılandı
Karadeniz müziğinde bir ilk. Seren Uzun'dan 'PULİM'
Karadeniz müziğinde bir ilk. Seren Uzun'dan 'PULİM'
Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni öldü
Yeşilçam'ın ünlü yönetmeni öldü
İYİ Parti'den YSK'nın gerekçeli kararına eleştiri geldi
İYİ Parti'den YSK'nın gerekçeli kararına eleştiri geldi
Maçoğlu, Tunceli'yi Dersim'e çevirdi!
Maçoğlu, Tunceli'yi Dersim'e çevirdi!
Dağ fare doğurdu! YSK gerekçesi şaşkınlık uyandırdı
Dağ fare doğurdu! YSK gerekçesi şaşkınlık uyandırdı
Sürücüler 'yayalara tanınan önceliğe' alışamadı
Sürücüler 'yayalara tanınan önceliğe' alışamadı
Bayram tatili için Ege'deki doluluk oranları yüzde 90
Bayram tatili için Ege'deki doluluk oranları yüzde 90
Rize'de kadına kargaların saldırısı kamerada
Rize'de kadına kargaların saldırısı kamerada
Çarşı grubu liderine silahlı saldırı anı kamerada
Çarşı grubu liderine silahlı saldırı anı kamerada

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji