İmamoğlu İstanbul zaferiyle destan yazdı.

Millet İttifakının adayı Ekrem İmamoğlu, yinelenen İBB Başkanlığı seçimlerinde rakibi AKP adayı Binali Yıldırım'a 806 bin oy fark atarak yüzde 54.19 ile yeniden Belediye Başkanı seçildi. İmamoğlu'nun ezici başarısı dünya haber ajanslarında birinci haber olarak geçti.

MAZBATASI ELİNDEN ALINDI

31 Mart 2019'da yapılan mahalli idareler seçiminde 29 bin oyla belediye başkanılığını kazanan Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatası, AKP'nin itirazları ve bitmek tükenmek bilmeyen iddiaları yüzünden YSK tarafından iptal edildi.

BASKI ALTINDA GEÇEN BİR SEÇİM

23 Haziran 2019 tarihine ertelenen seçimlerin yenilenmesi kararı bugün yerine getirildi. Aylardan beri büyük bir siyasi baskı altına alınan ve kamunun bütün kaynaklarının AKP lehine seferber edildiği İstanbul'da, sandıklardan yine Millet İttifakının adayı Ekrem İmamoğlu çıktı.

DÜNYA MEDYASINDA BİRİNCİ HABER

Rakibi AKP adayı ve eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'a 806 bin oy fark atan İmamoğlu'nun başarısı başta Türkiye kamuoyu olmak üzere dünya kamuoyunda birinci haber olarak yer aldı. Dünya medyasının yakından takip ettiği İBB seçimleri konusunda dünya tv. ve ajanslarında uzun yorumlar yer aldı.

A.A YİNE YAPACAĞINI YAPTI

Geçerli oyların yüzde 54.19'unu alan Ekrem İmamoğlu'nun başarısı sayımın ilk saatlerinde televizyon ekranlarına bomba gibi düştü. A.A'nın yine sonuçları belli bir saate kadar servis yapmaması spkülasyonlara sebep olurken, CHP'nin anlaştığı ANKA Haber Ajansı, habercilik konusunda büyük bir başarı gösterdi.

SONUÇLARI BİNALİ YILDIRIM DUYURDU

YSK'dan aldığı sonuçları tam zamanlı olarak servis yapan ANKA sayesinde kamuoyu oy sayımı konusunda fikir sahibi oldu. İmamoğlu'nun açık farkla önde olduğu bilgisini alan AKP adayı Binali Yıldırım, saat 20.00 civarında ekrana çıkarak seçimin Ekrem İmamoğlu tarafından kazanıldığını ve kendisini tebrik ettiğini açıkladı.

İMAMOĞLU'NA DESTEK SÖZÜ

Belediye seçimlerinin İstanbul için hayırlı olmasını temenni eden Yıldırım, kendisinin istenmesi halinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sınırsız destek vereceğini söyledi.

ERDOĞAN TWİTTER'DEN TEBRİK ETTİ

Öte yandan Twitter üzerinden İBB seçimlerinin sonuçlarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi kazanan Ekrem İmamoğlu'nu tebrik etti.