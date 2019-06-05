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İmamoğlu Cumhurbaşkanı gibi karşılandı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İmamoğlu Cumhurbaşkanı gibi karşılandı

Bayram ziyareti için Trabzona giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na, havaalanı'ndan itibaren Trabzonlu hemşerileri tarafından adeta Cumhurbaşkanı muamelesi yapıldı. Bayram mesajı vermek için çıktığı kürsü dakikalar içinde onbinlerce Trabzonlu'nun katıldığı dev bir seçim mitingine dönüştü.

Bayram ziyareti için Trabzona giden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na, havaalanından itibaren Trabzonlu hemşerileri tarafından adeta Cumhurbaşkanı muamelesi yapıldı. Bayram mesajı vermek için çıktığı kürsü dakikalar içinde onbinlerce Trabzonlunun katıldığı dev bir seçim mitingine dönüştü. 

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İZDİHAM HAVAALANINDA BAŞLADI

Millet İttifakı'nın ortak adayı CHP'li Ekrem İmamoğlu, gittiği her yerde büyük bir ilgi görüyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatası elinden alınan Ekrem İmamoğlu, 23 Haziran öncesi memleketi Trabzona bayram ziyareti yaptı. Havaalanından itibaren büyük bir tezahürat ve ilgi gören İmamoğlu, baba evinde ilk geceyi geçirdi.

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TRABZON İKİNCİ BAYRAMINI YAŞADI

 Aşırı bir izdiham altında süren Trabzon gezisi esnasında kendisine ilgi gösteren vatandaşların bayramını kutlamak için kürsüye çıkan İmamoğlu'nun otobüsünün etrafı bir anda binlerce vatandaşın izdihamına uğradı. Dakikalar içinde onbinlerce Trabzonlunun sevinç gösterileri adate Trabzon mitingine dönüştü. Hemşerilerinin ilgisi karşısında mutlu olan İmamoğlu, ceketini çıkararak vatandaşlara hitap etti.

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 SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANI

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını yaklaşık 18 gün yapan seçilmiş başkan Ekrem İmamoğlu, vatandaşa hitaben, "Neymiş? Ekrem İmamoğlu, Yunanmış. Ben yerinide olsam gülerim buna. Neymiş? Ekrem Pontus imiş, terörist imiş. Allah akıl versin. Gazeteci bana terör örgütünü kucağı vesaire dedi. Ben bir tek anamın kucağını biliyorum" şeklinde konuştu.

COŞKULU KALABALIK KONVOYU DURDURDU

Seçilmiş Başkan Ekrem İmamoğlu, Trabzon gezisi tam bir bayram şenliğine dönüştü. Her şey Çok güzel olacak sloganları altında caddelerde ağır ağır ilerleyen konvoyu durduran vatandaşlar İmamoğlu ile fotoğraf çektirmek için epey mücadele verdiler. Coşkulu kalabalık yüzünden ilerlemeyen konvoyun tıkandığı noktada Otobüsün üstüne çıkan İmamoğlu, "İstanbul'dan bayram için gelenler İstanbula dönsünler. Buradakiler İstanbulda'kileri arayıp, konuşmalılar. Partiler üstü süreç olduğunu anlatmatmalı."

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İSTANBUL'DAKİ AKRABALARINIZI ARAYIN

"Bunu hep birlikte başaracağız. Asla yalnız yürümeyeceğini biliyorum. İstanbul'un güzel gençleri, bana hep şunu söylerdi: Ekrem Abi, bize umut ol, Sen çalış, çabala. Biz biliyoruz ki, her şey çok güzel olacak. ben doğduğum şehrin insanlarına kalbimdeki tüm sevgiyi iletiyorum. Benim için dua edin" dedi.

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YOĞUN İLGİ HERKESİ ŞAŞIRTTI

 Konuşmasının ortasında sıcaktan bunalip ceketini çıkaran İmamoğlu, mitingn sonunda ise seçim otobüsünün üzerinde horona durdu. Trabzonda vatandaşların aşırı ilgisi yüzünden saatlerce ilerleyemeyen Konvoy'a çevre binalardan ve apartmanlardan gösterilen ilgi ve alaka  partililerin yanısıra çok sayıda basın mensubunuda şaşkınlık içinde bıraktı. 


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