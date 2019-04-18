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İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Öğrenci aylık akbili 50 TL
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Gündem - - Editör: Armoni BAYAR

İmamoğlu canlı yayında duyurdu: Öğrenci aylık akbili 50 TL

Sabah saatlerinde İsmail Küçükkaya'nın programına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilk icraati soruldu.

31 Mart seçimlerinden 17 gün sonra Çağlayan Adliyesi'nde bulunan İl Seçim Kurulu'ndan mazbatasını aldıktan sonra 18 Nisan'da resmi olarak görevine başlayan Ekrem İmamoğlu, sabah saatlerinde İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu.

Sosyal medyadan yazılanların okunduğu sırada bir izleyicinin: "İmamoğlu seçimden önce dediği gibi öğrenci aylık akbilinin ücretini düşürecek mi?" diye sormasının üzerine Ekrem İmamoğlu: "Kesinlikle, ilk icraatlerimizden biri o olacak. Öğrenci aylık akbili 50 TL'ye düşürülecek. Daha çok projemiz var." dedi. 


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