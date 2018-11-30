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İlkokul mezunu kadın savcıyım diyerek milleti dolandırdı
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Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

İlkokul mezunu kadın savcıyım diyerek milleti dolandırdı

Ankara'da 19 dolandırıcılık suçundan araması olan cezaevi firarisi ilkokul mezunu Seher Güner, yakalandı. Binbir Surat lakaplı dolandırıcının savcı cübbesi giyerek devleti ve vatandaşı dolandırdığı ortaya çıktı.

Binbir Surat lakaplı dolandırıcı Seher Güner, Ankara'da yakalandı. Sosyal medyada paylaştığı cübbeli fotoğraflarıyla kendini hakim ve savcı olarak tanıtan Güner'in, vatandaşları evlilik vaadiyle kandırmasının yanı sıra, evrakta sahtecilik ve sahte kimlik düzenleme gibi 19 suçtan arandığı ortaya çıktı. 50 yaşındaki dolandırıcının cezaevi firarisi olduğu da öğrenildi.

Sosyal medya hesaplarında savcı-hakkim cübbesiyle çektirdiği fotoğrafları kullanan Güner'in, çok sayıda kişiyi ve kamu kuruluşunu da dolandırdığı öğrenildi. Güner'in dolandırdığı kişilerden parayı, farklı bankalardan açtırdığı hesaplara yatırmalarını istediği, paraları da kısa sürede çekerek hesaplarını boşalttığı belirlendi.

SAVCIYIM DİYEREK EVLİLİK VAADİYLE KANDIRDI

Evlilik sitelerinde sahte ad-soyad ve takma isimlerle hesaplar açan Güner'in, burada da cübbeli fotoğraflarını koyup, savcı olarak kendisini tanıtarak evlenmek isteyen kişilerle bağlantıya geçtiği öğrenildi. Söz konusu kişilerden evlilik vaadiyle para aldığı belirlenen Güner'in ardından kayıplara karıştığı kaydedildi. Güner'in daha önce de resmi olarak 3 evlilik yapıp, boşandığı da ortaya çıktı.

Çalışmalar kapsamında polis ekipleri, 2 aylık takibin ardından Seher Güner'in Mamak'ta kaldığı adresi belirledi. Takipten kaçmak için kendi adına telefon kullanmayan ve sürekli adres değiştiren Güner, polis tarafından yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Güner, tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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