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İlk film ve ilk senaryo heyecanı
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Magazin - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İlk film ve ilk senaryo heyecanı

Denizbank ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) işbirliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Denizbank ilk Senaryo ilk Film yarışmasının kazananları ödüllerini aldılar.

Denizbank ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) işbirliğiyle bu yıl üçüncüsü düzenlenen Denizbank ilk Senaryo ilk Film yarışmasının kazananları ödüllerini aldılar.

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BÜYÜK ÖDÜL İSTASYON'A GİTTİ

 Yarışmada senaryo dalında birincilik ödülüne 'istasyonlar' adlı senaryosuyla Nİsa Yıldırım layık görüldü. Sülayman Eminçe'nin 'suç unsuru' yapımı ise ilk film kategorisinde Büyük Ödül kazandı.

GECEYE İREM SAK ZERAFETİ YANSIDI

 İrem Sak, sunuculuğunu da üstlendiği gecede, aynı zaman Mrat Dalkılıç ile sahne alarak misafirlere müzik ziyafeti sundu. 

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GENÇ YETENEKLERE DENİZBANK DESTEĞİ

Senaryo ve Filmlerin 'ilk' ödülleri şöyle sıralandı:
İstasyonlar---Nisa Yıldırım
Yağmur Gelin--Hüseyin Özden
Kayıp----Sevra Baklacı

USTA YÖNETMEN SORAK YALNIZ BIRAKMADI

Yarışmanın ilk Film kategorisinde ise Suç Unsuru isimli filmiyle Süleyman Arda Eminçe birinci seçildi.
Senaryo alanınnda birincilik ödülünü kazanan Nisa Yıldırım'ın istasyonlar projesi 30 TL ve Ömer Faruk Sorak'tan senaryo mentorluğu;: ikincilik ödülünün sahibi Hüseyin Özden'in Yağmur Gelin projesi 15.000 bin TL ve Murat Şeker'den senaryo danışmanlığı; üçüncülük ödülünü kazanan Sevra Baklacı'nın Kayıp senaryosu ise toplam 10.000 bin TL ve Ümit Ünal'dan senaryo danışmanlığı kazandı.


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