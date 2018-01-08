İlber Ortaylı: Türk çocuğu yetiştirme tarzımız ahmakça

Ünlü tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, liseyi bitirdikten sonra Amerika'ya okumak için giden çocukların çok yanlış kararlar verdiğini söyleyerek, “18 yaşındaki Türk çocuğu kimse kusura bakmasın yetiştirme tarzımız dolayısıyla ahmaklıktır. Liseyi bitiren çocukları Amerika'ya yollamayın diyoruz” dedi.

KUDÜS'E GİRMENİN STRATEJİK ANLAMI YOK

Yüreğir Belediyesi, Türkiye Gençlik Vakfı, Birlik Vakfı Adana Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen “Tarihte Ortadoğu ve Türkiye” konulu konferansta konuşan Prof. İlber Ortaylı, Kudüs sorununa değindi.

Osmanlı'nın Kudüs'e girmesinin stratejik bir anlamı olmadığını ifade eden Ortaylı, “Osmanlı'nın Kudüs'e girmesinin fazla stratejik anlamı yok. Kudüs, Kudüs'tür. Ben 2 senede bir gidiyorum. İlk gidişimden bu yana 20 yıl geçti.

ASIL KUDÜS TARAFINA TORPİLLE GEÇİLİYOR

Kudüs-Şerif'in asıl kısmına girmek için torpil lazım. Kudüs'ün içerisine giremiyorsun, girmek istiyorsan bahşiş veriyorsun. Kudüs'ten içeri girerken izzeti nefsi kırılmayan bir adam tanımadım ama yine de oraya sahip çıkıyoruz, çünkü Kudüs bizimdir diyoruz” ifadelerini kullandı.

YAPAN MİMAR İŞTEN ANLAMIYOR

Prof. Dr. İlber Ortayl, yıkılarak opera binasına dönüştürülecek olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ne,” İstanbul'daki opera binasının ses sistemi çok kötüydü. Belli ki yapan mimar anlamıyor o işten.b Anlamadığı tescil edilmesine rağmen yeni yapımı yine ona verdiler.

MİMAR SİNANI YETİŞTİREN TOPLUM YENİ MİMAR YETİŞTİREMİYOR

Ben utanıyorum, bu toplum Mimar Sinan'ı yetiştirmiş. Adam yapamıyor, ama ben orada hangi tiyatroyu seyrettiysem, hangi konseri izlediysem ekosistemi çok kötü oranın.

Zaten kendisini bilen o kadar dar alana öpera binası yapmaz. Bu görgüsüzlük. Hükümeti eleştiriyorum zannetmeyin, ahalide iş yok” diye konuştu.

TÜRKİYE GİBİ AMERİKANCI BİR ÜLKE YOK

ABD ile Türkiye arasında yaşanan vize krizine de değinen Ortaylı, “Ankara'daki büyükelçinin Washington'a sormadan vize yasağı koyması bir numaradır.

Hem kendisine bir isim koyacak hem de Trump umurunda değil ne duruma düşer diye düşünmeyecek. Avrupa'da insanlar bizdekilerin Amerika'yı sevdiği kadar sevmez.

Amerikan budalası olan Türklerdir.b Türkiye gibi Amerikancı bir ülke yok” ifadelerini kullandı.