IKEA'nın kurucusu hayatını kaybetti

IKEA'nın kurucusu 91 yaşındaki Ingvar Kamprad yaşamını yitirdi.

Henüz beş yaşındayken ticaret hayatına kibrit satarak başlayan, daha sonra balık, kalem, Noel süsleri de satan Kamprad, 17 yaşındayken IKEA'yı kurdu. Yıllar içinde kurduğu şirketi uluslar arası bir markaya dönüştüren Kamprad, IKEA sayesinde dünyada mobilya üretim ve tasarım anlayışını radikal bir şekilde değiştirdi. IKEA ürünleri özellikle sade tasarımları ve pahalı olmamalarıyla tanınıyor.

Merkezi Amhult kentinde yer alan IKEA'nın üç yüzden fazla mağazası bulunuyor.

Şirket yılda yaklaşık 40 milyon dolar kar elde ediyor.

Kamprad'ın 2. Dünya Savaşı döneminde İsveç'teki Nazi partisiyle bağları tartışma yaratmıştı.

Kamprad, gençliğinde İsveç Nazi Örgütü'yle olan bağını kabul etmiş, ve bu bağı 'gençliğinde yapmış olduğu bir ahmaklık' ve 'hayatının en büyük yanlışı' olarak tanımlamıştı.

2011 yılında İsviçre'de yayımlanan bir kitapta, Kamprad'ın Nazi partisiyle olan bağının yalnızca sempatizanlıkla sınırlı olmadığın, iş adamının Nazi örgütüne üye kazandırmak gibi aktif görevler üstlendiği öne sürülmüştü.