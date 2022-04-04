İhracatımızda 22.7 Milyar Dolarla Çifte Rekor

TİM Başkanı İsmail Gülle

250 milyar dolara giden yolda ilk çeyrekte 10 milyar dolar artıdayız. Türkiye İhracatcılar Meclisi(TİM), 2022 Mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türk ihracatçıyı yılın ilk 2 ayında olduğu gibib mart ayını da yeni rekorlarla kapattı.

ÇİFTE REKOR KIRILDI

Acıklanan verilere göre Türkiye'nin mart ayı ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19.8 artış gerçekleştirerek, 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakamlarla beraber, Türkiye tarihinin en yüksek ilk çeyrek performansına ve en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Firmaların ihracata duyduğu yoğun ilgi, mart ayında da ihracatçı firma sayısına yansımaya devam etti.

İHRACAT AİLESİ BÜYÜDÜ

Mart ayında 1.986 firma bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldı. Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracatçılarımız, 159 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi. İhracatçılarımızın marat ayında en çok ihracat yaptığı il 3 ülke, 1.9 milyar dolar'a Almanya, 1.5 milyor dolarla ABD ve 1.2 milyar dolar ile İtalya oldu. Bu ay 20 sektör ihracatını artırırken en çok ihracat gerçekleştiren sektörle, 2.9 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2.7 milyar dolarla otomotiv endüstrisi ve 2.2 milyar dolarla çelik sektörü oldu.