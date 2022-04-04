Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
İhracatımızda 22.7 Milyar Dolarla Çifte Rekor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

İhracatımızda 22.7 Milyar Dolarla Çifte Rekor

250 milyar dolara giden yolda ilk çeyrekte 10 milyar dolar artıdayız. Türkiye İhracatcılar Meclisi(TİM), 2022 Mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türk ihracatçıyı yılın ilk 2 ayında olduğu gibib mart ayını da yeni rekorlarla kapattı.

thumbnail_2 (1)

TİM Başkanı İsmail Gülle

250 milyar dolara giden yolda ilk çeyrekte 10 milyar dolar artıdayız. Türkiye İhracatcılar Meclisi(TİM), 2022 Mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Türk ihracatçıyı yılın ilk 2 ayında olduğu gibib mart ayını da yeni rekorlarla kapattı.

ÇİFTE REKOR KIRILDI

Acıklanan verilere göre Türkiye'nin mart ayı ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19.8 artış gerçekleştirerek, 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakamlarla beraber, Türkiye tarihinin en yüksek ilk çeyrek performansına ve en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. Firmaların ihracata duyduğu yoğun ilgi, mart ayında da ihracatçı firma sayısına yansımaya devam etti.

thumbnail_3

 

İHRACAT AİLESİ BÜYÜDÜ

Mart ayında 1.986 firma bu ay ilk kez ihracat yaparak ihracat ailesine katıldı. Türk bayrağını 218 ülke ve bölgede dalgalandırmayı başaran ihracatçılarımız, 159 ülkeye ihracatını artırma başarısı gösterdi. İhracatçılarımızın marat ayında en çok ihracat yaptığı il 3 ülke, 1.9 milyar dolar'a Almanya, 1.5 milyor dolarla ABD ve 1.2 milyar dolar ile İtalya oldu. Bu ay 20 sektör ihracatını artırırken en çok ihracat gerçekleştiren sektörle, 2.9 dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 2.7 milyar dolarla otomotiv endüstrisi ve 2.2 milyar dolarla çelik sektörü oldu.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İhracatımızda 22.7 Milyar Dolarla Çifte Rekor
Tuncer Cücenoğlu Maltepe Tiyatrosunun Konuğu Olacak
İstanbul'a Yakışacak Bir Sanat Müzesi Kuruluyor
Jimnastik Dünya Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandık
Zaferin 101. yılında İsmet İnönü Kitabı
MORBİUS
OSD Başkanlığına Cengiz Eroldu Seçildi
Tarım ve Hayvancılıkta Sürdürülebilir Eylem Planı Açıklandı
Barajlardaki Doluluk Oranı Sevindirdi
-
Çok Okunanlar
BELFAST
BELFAST
Ramazan'da 'Hilal Olsun'
Ramazan'da 'Hilal Olsun'
Barajlardaki Doluluk Oranı Sevindirdi
Barajlardaki Doluluk Oranı Sevindirdi
Zaferin 101. yılında İsmet İnönü Kitabı
Zaferin 101. yılında İsmet İnönü Kitabı
Tarım ve Hayvancılıkta Sürdürülebilir Eylem Planı Açıklandı
Tarım ve Hayvancılıkta Sürdürülebilir Eylem Planı Açıklandı
İmamoğlu'ndan Çiftçilere Tohum desteği
İmamoğlu'ndan Çiftçilere Tohum desteği
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
İhracatımızda 22.7 Milyar Dolarla Çifte Rekor
İhracatımızda 22.7 Milyar Dolarla Çifte Rekor
Tuncer Cücenoğlu Maltepe Tiyatrosunun Konuğu Olacak
Tuncer Cücenoğlu Maltepe Tiyatrosunun Konuğu Olacak
İstanbul'a Yakışacak Bir Sanat Müzesi Kuruluyor
İstanbul'a Yakışacak Bir Sanat Müzesi Kuruluyor
Jimnastik Dünya Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandık
Jimnastik Dünya Kupası'nda Gümüş Madalya Kazandık
Zaferin 101. yılında İsmet İnönü Kitabı
Zaferin 101. yılında İsmet İnönü Kitabı
MORBİUS
MORBİUS
OSD Başkanlığına Cengiz Eroldu Seçildi
OSD Başkanlığına Cengiz Eroldu Seçildi
Tarım ve Hayvancılıkta Sürdürülebilir Eylem Planı Açıklandı
Tarım ve Hayvancılıkta Sürdürülebilir Eylem Planı Açıklandı
Barajlardaki Doluluk Oranı Sevindirdi
Barajlardaki Doluluk Oranı Sevindirdi
İmamoğlu'ndan Çiftçilere Tohum desteği
İmamoğlu'ndan Çiftçilere Tohum desteği
Ramazan'da 'Hilal Olsun'
Ramazan'da 'Hilal Olsun'
BELFAST
BELFAST

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji