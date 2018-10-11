İhraç edilen Rockçı İmam'dan Diyanet'e bütçe sorusu

Kamuoyunda 'Rockçı İmam' olarak bilinen Ahmet Muhsin Tüzer, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından görevinden ihraç edilmişti. İhraç gerekçesi olarak Rock müzik ile İslam töresine aykırı olmakla suçlanan 'Rockçı İmam' Diyanet İşleri Başkanlığı'nı eleştirdi. Diyanet'in 8 milyar bütçesine dikkat çeken Ahmet Muhsin Tüzer, "Diyanet, 8 milyar dolarlık bütçe ile Hz. Muhammed için ne yaptı?" diye sordu.

Rock müziğin kendisi için Allah'a giden yol olduğunu söyleyen Rockçı İmam, "Hakikatleri daha kapsamlı anlama ve evrensel değerleri kavramada Rock müzik etkili oldu" dedi.

"İslam adına, ülkenin milli manevi değerleri adına, Hazreti Muhammed adına, Kuran adına bugün Diyanet İşleri Başkanlığı 8 milyar lira bütçeyle ne yapmış, Ahmet Muhsin Tüzer ne yapmış? Eğer benden daha fazla hizmet etmişlerse insanlığa, gençliğe ben dava da açmayacağım, özür dileyeceğim"