Igor Tudor'dan duygusal veda

Büyük maçlarda gösterdiği kötü performans nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarın hedefi haline gelen Igor Tudor, Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından görevden alınmıştı. Kendisine son ana kadar destek veren Dursun Özbek tarafından görevden alınan Hırvat çalıştırıcı, Türkiye'ye veda etmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'da görevden alınan Igor Tudor, Türkiye'ye veda etti. Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Tudor'un hayli duygusal anlar yaşadığı görülürken, ağlamamak için kendini zor tuttu.

"GALATASARAY İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK"

Tudor'un ayrılmadan önce son sözleri şöyle oldu:

'İçimde rahat bir şekilde buradan ayrılıyorum. Yardımcılarımla birlikle Galatasaray için en iyisini yapmak için elimizden gelini yaptık. Sezonun 16 haftasının 14'ünü ilk sırada geçirmiştik. Sadece iki haftayı ikinci sırada geçirdik onda da 1 puan gerideydik. O yüzden içim rahat bir şekilde ayrılıyorum. Bu güzel ülkenin futboluna daha güzel günlerin gelmesini istiyorum."