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Igor Tudor'a Süper Lig'den talip var
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Sağlık - - Editör: Sefa Koçak

Igor Tudor'a Süper Lig'den talip var

Galatasaray yönetiminin önceki hafta görevden aldığı Hırvat teknik adam Igor Tudor'a Süper Lig ekiplerinden Aytemiz Alanyaspor'un talip olduğu öğrenildi.

Galatasaray yönetiminin güç bela takımdan gönderdiği Igor Tudor'a Süper Lig'den sürpriz bir talip çıktı. Lig'de zor günler geçiren ve geçtiğimiz gün teknik direktör Saffet Susiç ile yollarını ayıran Aytemiz Alanyaspor yönetiminin Igor Tudor'a teklif götürdüğü öğrenildi.

İlk yarısı biten Süper Lig'in son 5 haftasında 4 mağlubiyet e 1 beraberlik alarak büyük düşüş yaşayan Aytemiz Alanyaspor'da tecrübeli teknik adam Saffet Susiç ile anlaşılarak yollar ayrılmıştı. 

Devre arasında takımın başına yeni hoca arayışlarına giren Alanyaspor yönetimi, rotayı Galatasaray'dan gönderilen Igor Tudor'a çevirdi. Ligde kalmak adına teknik direktör işini kısa sürede bitirmek isteyen yönetim daha önce Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Tudor'u Alanya'ya getirme niyetinde.

TUDOR 1-2 GÜN SÜRE İSTEDİ

Kardemir Karabükspor'u çalıştırdığı dönemde oynattığı futbolla beğeni toplayan Tudor'un, Alanyaspor'da da aynı etkiyi yaratabileceğini düşünen yönetim, Hırvat çalıştırıcı ile temasa geçtiŞu an ülkesinde bulunan 39 yaşındaki Tudor'un, Alanyaspor'un teklifine sıcak baktığı, ancak net cevap vermek için birkaç gün süre istediği öğrenildi.


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