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İftira cinayetinde babaya 25 yıl hapis cezası
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Gündem - - Editör: Sefa Koçak

İftira cinayetinde babaya 25 yıl hapis cezası

Adana'da 15 yaşındaki kızının 'tecavüze uğradım' yalanının ardından 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım'ı öldüren babanın cezası belli oldu.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde yaşayan Emrah Bulut isimli baba hamile kalan 15 yaşındaki kızının 'tecavüze uğradım' yalanı üzerine 17 yaşındaki Muhammet Reşit Yıldırım'ı öldürmüştü. Devam eden davada karar açıklandı. 15 yaşındaki F.B. yalan söylediğini itiraf ederken cinayet işleyen baba 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Geçtiğimiz aylarda gazete manşetlerine de konu olan olayda küçük kızının tecavüz sonucu hamile kaldığını öğrenen baba Emrah Bulut, tecavüzden sorumlu olduğunu düşündüğü 17 yaşındaki Muhammet'i öldürmüştü. Olayın ardından "Ben kızları tecavüze uğrayan tüm babalar için yaptım. Cumhurbaşkanımızdan yardım istiyorum" şeklinde konuşan baba Emrah Bulut'un kızının söylediği yalan nedeniyle cinayeti işlediği ortaya çıktı.

KIZI BEBEĞİ ALDIRDI DNA'LAR UYUŞMADI

Cinayeti soruşturan Adana Emniyeti, F.N.B.'nin aldırdığı çocuk ile öldürülen Muhammet'in DNA'sının uyuşmadığını ortaya çıkardı. 

Görülen son duruşmada ise F.N.B, kürtajla alınan bebeğin babasının Yıldırım olmadığını, babasının yengesinin yeğeni M.Ç. tarafından hamile bırakıldığını ve babasından korktuğu için Muhammet Reşit Yıldırım'ın adını verdiğini itiraf etti.

KIZ, İFTİRA SONUCU TUTUKLANDI

Tecavüzüne uğradığı yalanıyla 17 yaşındaki gencin babası tarafından öldürülmesine yol açan F.N.B. hakkında başlatılan soruşturma kapsamında "iftira" suçundan tutuklandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına tutuklu sanık Emrah Bulut, öldürülen Muhammet Reşit Yıldırım'ın babası Ali Yıldırım, taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı hazır bulundu. Mahkeme başkanı, karar öncesi taraflara son savunmaları için söz hakkı verdi.

ÇOCUĞUN SON SÖZÜ: MESAJLAŞTIĞIM İÇİN ÖZÜR DİLERİM

Ali Yıldırım, sanığın oğlunu suçsuz yere öldürdüğünü belirterek, "Daha nasıl tahrik indirimi isteniyor. Oğlumu tek başına öldürmemiştir. Ailesi de işin içindedir. Çocuğumu zorla iş yerine getirtiyorlar. Şoför de çocuğumun öldürülmesine yardımcı olmuştur. Çocuğumun son sözleri, 'Mesajlaştığım için özür dilerim.' olmuştur. Sanık olaydan önce 2 kez oğlumun iş yerine gelip gitmiştir. Adaletinize güveniyorum." dedi.


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