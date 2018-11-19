Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) hangi seferleri durdurdu?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Ekonomi - - Editör: Ali Özgün ÖZ

İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) hangi seferleri durdurdu?

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO)'dan yapılan yazılı açıklamaya göre 1 Aralık'tan itibaren iç hatlar seferleri büyük oranda durduruldu. İDO, gerekçe olarak 7 madde öne sürdü.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) A.Ş. tarafından yapılan açıklamada birçok şehir içi seferin iptal edildiği açıklandı. İstanbul'da Sirkeci-Haram hattı hariç tüm seferlerini geçici olarak durdurma kararı alan İDO, yaptığı 7 maddelik açıklamayla gerekçelerini kamuoyuyla paylaştı.

İDO'dan yapılan açıklamada en dikkat çeken madde ise Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile ilgili olan. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün ulaşıma açılması İDO gelirlerini büyük oranda düşürdü. Döviz kurunda meydana gelen dalgalanmalar nedeniyle ortaya çıkan maliyet artışı karşısında istedikleri zam oranını alamadıklarını belirten İDO A.Ş. "Bu durum iç hatlar seferlerimizi sürdürülemez bir noktaya taşımıştır." ifadelerine yer verdi.

İDO'DAN 7 MADDEDE NEDEN ZARAR ETTİK?

İDO bilindiği üzere TEPE+AKFEN+SOUTER+SERA ortaklığı tarafından 2011 yılında İBB'ye 861 milyon dolar imtiyaz bedel, 73 milyon dolar kredi devri olmak üzere 934 milyon dolar ödeyerek özelleştirilmiştir. Özelleştirme sonrası;

1. BURSA SEFERLERİNDE HAKSIZ REKABET

İBB sözleşmeye aykırı olarak Bursa Belediyesi'ne "Bedelsiz" iskele tahsis ederek, BUDO'nun İstanbul/Bursa arasında seferleriyle haksız rekabete sebep olmuştur.

2. AMBARLI LİMANI PROJESİ

Özelleştirme sözleşmesinde yer alan Ambarlı Liman arsasının bugüne kadar İDO'ya teslimi yapılmayarak, İDO'nun Ambarlı'dan/ YALOVA/ MUDANYA/ BANDIRMA RO-RO Projesini hayata geçirilmesi engellenmiştir.

3. NEGMAR HAKSIZ REKABETİ

Eskihisar/ Topcular arasında hiçbir bedel alınmadan NEGMAR isimli şirketin yan kuruluşlarına İZMİT Büyükşehir Belediyesi aracılığı ile iskele tahsis ederek çok büyük bir gelir kaybına uğratmıştır.

4. SİRKECİ HAREM HATTI KISITLAMALARI

Sirkeci Harem hattı İDO'nun en karlı hatlarından biri olmasına karşılık, UKOME kararı ile 3,5 ton üzeri araçların geçişi engellenmiş, söz konusu araçlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne yönlendirilerek çok önemli bir gelir kaybına sebebiyet verilmiştir.

5. KABATAŞ MARTI PROJESİ ETKİSİ

İDO'nun en önemli iskelesi olan KABATAŞ iskelesi MARTI Projesi nedeni ile kapatılınca yolcu sayımızda yüzde 80'e yakın düşüş ortaya çıkmış ve bu zarar telafi edilememektedir.

6. UKOME'DEN İSTENEN ZAM TALEPLERİ

Çok ciddi kur ve maliyet artışları karşılığında son üç yılda %85 artışa rağmen UKOME kararları ile ancak yüzde 22 zam alınabilmiştir. Bu durum iç hatlar seferlerimizi sürdürülemez bir noktaya taşımıştır.

7. OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ETKİSİ

İDO'nun zor duruma düşmesinin en büyük nedeni burada alınan kararlardır. Osmangazi Köprüsü ihalesi İDO ihalesinden önce yapılmıştır.

TEPE+AKFEN+SOUTER+SERA 2011 yılında İDO ihalesine girmeden evvel Osmangazi Köprüsü'nün 2016 yılında açılacağını, geçiş fiyatının ise 2016 için 41 dolar + yüzde 18 olduğunu, bu fiyatın Karayolları tarafından Osmangazi Köprüsü'nün yapımcı firmalarına garanti edildiğini Karayolları ve OTOYOL A.Ş. tarafından akdedilen sözleşmeyi okuyarak bilgi sahibi olmuştur. Bu fiyatlara göre tüm araçların Osmangazi Köprüsü'nden geçmeyeceği tarafımızdan öngörülerek, bu hattımızda 2016'dan itibaren önemli bir gelir kalemini fizibilitelerimize koyarak teklifimizi vermiştik. Ancak, köprünün açılması ile birlikte Bakanlar Kurulu Kararı ile yatırımcı firma OTOYOL A.Ş.'ye 2017 için 41 dolar + yüzde 8 KDV x 40.000 araç parası ödenirken, araç geçiş ücretleri 70.75 TL + yüzde 8 KDV'ye düşürülmüştür.Bu kararlar Karayolları'nın yani devletin İDO ile rekabeti anlamına gelir ki bu kesinlikle "Adil" değildir. Haksız rekabete girmektedir.Tüm bu nedenlerden dolayı, İDO Yönetim Kurulu, 07/11/2018 tarihli toplantısında, kredi yapılandırma görüşmelerini yaptığı bankaların da tavsiye ve görüşleri doğrultusunda, yabancı stratejik ortağı SOUTER Inv'ın da talebi ile Uluslararası Hukuk Platformu'na başvurmadan önce tüm zarar eden hatlarını kapatarak, bir parça olsun kanamayı durdurmayı hedeflemiştir.Bu şartlar dahilinde 01 Aralık 2018 tarihi itibariyle Sirkeci - Harem hattı hariç iç hat seferlerimizi geçici olarak durdurduğumuzu anlayışınıza sığınarak bildirmek isteriz.Bu kapsamda 01 Aralık 2018 tarihinde Bostancı-Beşiktaş, Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, Adalar hatlarımız geçici olarak durdurulacak olup Bostancı, Yenikapı ve Kadıköy iskelelerimiz şehir dışı hatlar için faaliyet vermeye devam edecektir.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Denizli'de eğitim uçağı düştü arama kurtarma çalışması başlatıldı
Şenol Güneş Milli Takım'a giderse, Çalımbay yuvaya dönebilir
Erdoğan ve Purin dev proje için bir araya geliyor
FETÖ'nün futbol imamından Emre ve Terim açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan savcılara cinsel istismar genelgesi
Bedelli askerlik 4. celp dönemi tarihleri ve yerleri belli oldu
İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) hangi seferleri durdurdu?
Mustafa Sandal: Bu mu kafa karıştırdı?
Mehmet Ali Erbil'in doktorundan kritik açıklama
-
Çok Okunanlar
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Korkutan gelişme! Maliyet artınca santralde üretim durdu
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
Erdoğan ve Trump telefonda güven tazeledi
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
Ahmet Kural'ın Annesinden Sıla'ya İmalı Gönderme
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
İşgal ettikleri adalarımıza, Fener Patrikhanesi papaz yolluyor!
Mehmetçik Münbiç'te conilerle ortak devriyede
Mehmetçik Münbiç'te conilerle ortak devriyede
Fenerbahçe 2-0 Anderlecht MAÇ ÖZETİ ve goller izle
Fenerbahçe 2-0 Anderlecht MAÇ ÖZETİ ve goller izle
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
Gelinlik onun özlemiydi, damatsız düğünle dileğine kavuştu
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Son Haberler
Denizli'de eğitim uçağı düştü arama kurtarma çalışması başlatıldı
Denizli'de eğitim uçağı düştü arama kurtarma çalışması başlatıldı
Şenol Güneş Milli Takım'a giderse, Çalımbay yuvaya dönebilir
Şenol Güneş Milli Takım'a giderse, Çalımbay yuvaya dönebilir
Erdoğan ve Purin dev proje için bir araya geliyor
Erdoğan ve Purin dev proje için bir araya geliyor
FETÖ'nün futbol imamından Emre ve Terim açıklaması
FETÖ'nün futbol imamından Emre ve Terim açıklaması
Adalet Bakanlığı'ndan savcılara cinsel istismar genelgesi
Adalet Bakanlığı'ndan savcılara cinsel istismar genelgesi
Bedelli askerlik 4. celp dönemi tarihleri ve yerleri belli oldu
Bedelli askerlik 4. celp dönemi tarihleri ve yerleri belli oldu
İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) hangi seferleri durdurdu?
İDO (İstanbul Deniz Otobüsleri) hangi seferleri durdurdu?
Mustafa Sandal: Bu mu kafa karıştırdı?
Mustafa Sandal: Bu mu kafa karıştırdı?
Mehmet Ali Erbil'in doktorundan kritik açıklama
Mehmet Ali Erbil'in doktorundan kritik açıklama
Kötü şaka uçağa 4 saat rötar yaptırdı
Kötü şaka uçağa 4 saat rötar yaptırdı
Annesini bıçaklayan genç kadın intihar etti
Annesini bıçaklayan genç kadın intihar etti
Cinayet Zanlısından akıl almaz sözler: Cinayeti büyük bir zevkle yaptım
Cinayet Zanlısından akıl almaz sözler: Cinayeti büyük bir zevkle yaptım

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji