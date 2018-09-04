Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
İdlib neresi önemi nedir? İdlib'de savaş mı çıkacak?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Dünya - - Editör: Sefa Koçak

İdlib neresi önemi nedir? İdlib'de savaş mı çıkacak?

Rus ve Esad güçlerinin İdlib'i vurması üzerine gözler bir kez daha bölgeye çevrildi. İdlib neresi? İdlib'in Türkiye açısından önemi nedir savaş mı çıkacak? İşte son dakika detayları.

Suriye iç savaşının kilit noktası İdlib, Rus ve Suriye güçleri tarafından vuruldu. Peki İdlib'de son durum nedir? 4 milyona yakın nüfusu bulunan İdlib neresi? Rusya ve İran yönetimi radikal İslamcı grupların bulunduğunu iddia ettiği İdlib'e yönelik bir operasyonu desteklerken, Türkiye operasyon değil siyasi çözüm öneriyor.

İdlib neden önemli sorusunun yanıtını haberimizde sizler için derledik. İdlib'e operasyon Türkiye'yi nasıl etkiler yeni bir göç dalgası olacak mı?

İdlib konusu 7 Eylül'de Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında yapılacak zirvede de masaya yatırılacak. Muhaliflerin son kalesi olan idlib ve çevresinde 3 milyon sivil yaşıyor. Birleşmiş Milletler İdlib'e olası bir harekatın 250 bin ile 700 bin kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulunuyor. Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib şehri, İdlib adlı yönetim bölgesinin merkezi konumundadır. Suriye'nin en büyük şehirlerinden olan Halep'e 60 kilometr uzaklıkta yer alan İdlib, Hatay ilinin de toprak komşusudur. Oldukça eski bir yerleşim yeri olan İdlib şehrinde ve şehrin yakın çevresinde pek çok eski şehir kalıntıları bulunmaktadır. Bir zamanlarda bölgenin en önemli merkezlerinden olan Ebla antik kenti, eski şehirlere örnektir. İdlib şehrinin ekonomisi tarıma dayanmaktadır ve şehir Suriye'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir.

RUSYA İDLİB SON DAKİKA

Rus savaş uçaklarının İdlib'i bombaladığı bildirildi. Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Rus savaş uçaklarının muhaliflerin kontrolündeki son vilayet olan İdlib'e hava saldırısına başladığını duyurdu. Reuters da konuya dair haberinde "Rus savaş uçakları 22 gün aranın ardından İdlib'e hava saldırıları düzenlemeye başladı" ifadelerine yer verdi.

İdlib konusu 7 Eylül'de Tahran'da İran, Rusya ve Türkiye liderleri arasında yapılacak zirvede de masaya yatırılacak.

3 MİLYON SİVİL YAŞIYOR

Muhaliflerin son kalesi olan idlib ve çevresinde 3 milyon sivil yaşıyor. Birleşmiş Milletler İdlib'e olası bir harekatın 250 bin ile 700 bin kişiyi yerinden edebileceği uyarısında bulunuyor.

İDLİB NEREDE?

Suriye'nin kuzeybatısında yer alan İdlib şehri, İdlib adlı yönetim bölgesinin merkezi konumundadır. Suriye'nin en büyük şehirlerinden olan Halep'e 60 kilometr uzaklıkta yer alan İdlib, Hatay ilinin de toprak komşusudur.

Oldukça eski bir yerleşim yeri olan İdlib şehrinde ve şehrin yakın çevresinde pek çok eski şehir kalıntıları bulunmaktadır. Bir zamanlarda bölgenin en önemli merkezlerinden olan Ebla antik kenti, eski şehirlere örnektir.

İdlib şehrinin ekonomisi tarıma dayanmaktadır ve şehir Suriye'nin önemli tarım merkezlerinden birisidir. Özellikle şehirde üretilen zeytin, Suriye'nin zeytin ihtiyacının bir bölümünü karşılamaktadır. Aynı zamanda İdlib şehri; zeytin, pamuk, buğday ve meyve, özellikle kiraz için önemli bir üretim merkezidir. Şehirde üretilen diğer ürünler arasında badem, susam, incir, üzüm ve domates yer almaktadır.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek
Kanal D Haber Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
-
Çok Okunanlar
CHP'den harem selamlık eğitim tepkisi: Kıyameti koparırız
CHP'den harem selamlık eğitim tepkisi: Kıyameti koparırız
Nihat Doğan'ın kızlarını alıkoyduğunu iddia eden aile şikayetinden vazgeçti
Nihat Doğan'ın kızlarını alıkoyduğunu iddia eden aile şikayetinden vazgeçti
Şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi Çeşme açıklarında
Şarbonlu hayvan taşıdığı iddia edilen gemi Çeşme açıklarında
Küçük kız anaokulunun havuzunda boğuldu
Küçük kız anaokulunun havuzunda boğuldu
Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?
Galatasaray-Kasımpaşa Süper Lig 5. hafta mücadelesi hangi kanalda?
Havalimanı dilencisinin üzerinden döviz bürosu çıktı
Havalimanı dilencisinin üzerinden döviz bürosu çıktı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
25. Adana Uluslararası Film festivali başladı
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Ekonomik krize giren Türkiye bir kurban daha verdi
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Engelli oğlunu sokak ortasında döven babadan pişkin savunma
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Tavuk eti yüzde 200 zamlandı
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
Ankara'da dev FETÖ Operasyonu
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
ABD, S-400 alanları tehdit ediyor
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Vietnam Devlet Başkanı hayatını kaybetti
Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek
Ayhan Sicimoğlu'ndan Eğitim Gönüllülerine anlamlı destek
Kanal D Haber Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
Kanal D Haber Nihat Doğan gerilimi mahkemeye taşındı
CHP'li Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı
CHP'li Enis Berberoğlu hakkında tahliye kararı
Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray kasayı doldurdu
Şampiyonlar Ligi'ne galibiyetle başlayan Galatasaray kasayı doldurdu
Adana'da şehir magandaları 18 yaşındaki genci öldürdü
Adana'da şehir magandaları 18 yaşındaki genci öldürdü

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık