İdlib’den yeni göç dalgası yetkilileri endişelendiriyor

Suriye rejim güçlerinin İdlib'in güneyinde sürdürdüğü askeri hareketlilik sonucu evlerinden ayrılmak zorunda kalan Suriyelilere Türk Kızılayı ekipleri yardım eli uzattı. Göç eden ailelere konuklamaları için çadır kent kuran Türk Kızılayı ekipleri, ailelerin acil ihtiyaçlarını da karşılıyor.

SURİYE ORDUSU TÜRKİYE SINIRINA İLERLİYOR

Aralık ayının ortalarında İdlib'in güneyinde başlayan ve tırmanarak devam etmekte olan askeri hareketlilik, son iki üç gün içinde rejim güçlerinin kuzeye doğru ilerlemesi ile birlikte şiddetini arttırdı.

Yaşanan, çatışma ortamı bölgede bulunan yaklaşık 50 bin Suriyeli'nin evlerinden ayrılmasına sebep oldu. Göç hareketi doğrultusunda halk, çatışma yaşanmayan kuzeydeki Ad Dana, Sarmada, Oah, Dar Hassan ve Hanin mevkilerine yöneldi.

TÜRK KIZILAYI TEYAKKUZDA

Bölgedeki yardım çalışmalarını sürdüren Türk Kızılayı da güvenli bölgelere ulaşan Suriyelilerin gıda ve içecek başta olmak üzere barınma, kıyafet ve sağlık hizmetlerini karşılıyor. Ayrıca konserve, ekmek , bisküvi gofret ve su içeren gıda poşetleri hazırlayan Türk Kızılayı ekipleri, fırınlara un gönderimi yaparak ekmek üretimini arttırdı.

ZORLA TAHLİYEYE ZORLANDILAR

Çalışmaları yerinde takip eden Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınız, “İdlib'in güneyindeki Astana çatışmasızlık hattı rejim tarafından ihlal ediliyor ve binlerce Suriyeli Kuzeye yönlendi. Bu göç hareketi İsdib'in kuzeyindeki şartları ağırlaştıracak. & bin aile yaşadıkları yerden, evlerinden tahliyeye zorlandılar.

AĞIR KIŞ ŞARTLARI KORKUTUYOR

İdlib'in güneyindeki çatışma bölgelerinde evlerinden ayrılarak kuzeye sığındılar. Yeni gelenlere çadır kurup insani destek veriyoruz ama kış şartlarında ağır bir durum. Elimizden geldiğince bu soğukta kimseyi açıkta bırakmamak için var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Bölgede yaşanan gelişmeler ve olası insani yardım gereklilikleri, Türk Kızılayı Suriye Krizi Ülke Alan Koordinatörlüğü tarafından yakından takip ediliyor.