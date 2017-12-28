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İdeal egzersiz programlarında neler olmalı?
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Yaşam - - Editör: Merve Ece İNAN

İdeal egzersiz programlarında neler olmalı?

Uzmanlar ideal egzersiz programının aerobik (kardiyo), germe ve kuvvet egzersizlerini içermesi gerektiğini kaydederken, doktorlar tarafından verilen ilaçlar gibi fiziksel aktivitelerin de büyük önem taşıdığını hatırlatıyor.

Tempolu yürüyüş, yüzme, koşu veya bisiklet gibi egzersizlerin kardiyo için uygun olarak görüldüğünü fakat hareketleri yaparken kalp hızında değişkenlik sağlamak için egzersizin yoğunluğunda da değişiklikler yapmak gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

3-4 dakika hafif tempoda yürüdükten sonra 1-2 dakika hızı artırmanın büyük faydası olacağını belirten uzmanlar, kardiyo egzersizleri sırasında nefes ve kalp hızı yanınızdaki biriyle hala konuşabilmenize elverecek seviyede olmasının önem taşıdığını da dile getiriyor. Zorluk çekiliyorsa yüzme veya yürüyüş gibi daha hafif egzersizlerle başlamanın daha uygun olabileceği konusunda da hemfikir olan uzmanlar, hareketleri yaparken eklemler ve kaslarımız gibi vücudumuzun diğer organlarına hasar verecek davranışlardan da kaçınmak gerekiyor. Kaldırımda veya uygun olmayan ortamlarda uzun süre koşmak kalbe fayda sağlasa da eklem sıkıntılarını neden olabileceğinin unutulmaması gerekiyor.

Vücuda elastikiyet ve esnekliği germe egzersizleriyle sağlanabiliyor. Plates ve yoga vücudun denge kaslarını destekleyerek esneklik sağlamaya yardımcı olduğundan

öneriler arasında yer alıyor. Haftada 2-3 kez tekrarlamak ve egzersiz sırasında ağrıya yol açmamak da önem taşıyor. Ayrıca, germe hareketlerinin egzersize başlamadan önce ve bitirdikten sonra mutlaka tekrarlanması gerekiyor.

Kuvvet egzersizleri için ağrılık, direnç bantları veya kişinin kendi vücut ağırlığını kullanabileceğini belirten uzmanlar, kuvvet egzersizlerinin haftada 2-3 kez yapılmasını, asla ısırmadan ağır bir egzersiz yapmamasını öneriyor. 


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