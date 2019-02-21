İddaa'dan Fenerbahçe'ye büyük şok!

İddia sonunda 2019-2019 Süper Lig sezonunda şampiyonluk oranlarını güncelledi. 23. hafta öncesinde küme düşmeme mücadelesi veren sarı lacivertlilere şampiyonluk oranı verilmemesi gözlerden kaçmadı.

İddaa, şampiyonluk oranlarını bir kez daha güncelledi. Lider Başakşehir'e 1,35 oran verilirken, ligde 15. sırada yer alan Fenerbahçe'ye şampiyonluk oranı verilmemesi dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'a 2,90 oran verilirken Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı ise 10.00 oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları:

Medipol Başakşehir: 1.35

Galatasaray: 2.90

Beşiktaş: 10.00

Yeni Malatyaspor: 70.00

Trabzonspor: 250.00

Atiker Konyaspor: 250.000