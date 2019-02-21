Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
İddaa'dan Fenerbahçe'ye büyük şok!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Spor - - Editör: Tuğçe GÜREL

İddaa'dan Fenerbahçe'ye büyük şok!

İddia sonunda 2019-2019 Süper Lig sezonunda şampiyonluk oranlarını bir kez daha güncelledi.

İddia sonunda 2019-2019 Süper Lig sezonunda şampiyonluk oranlarını güncelledi. 23. hafta öncesinde küme düşmeme mücadelesi veren sarı lacivertlilere şampiyonluk oranı verilmemesi gözlerden kaçmadı.

İddaa, şampiyonluk oranlarını bir kez daha güncelledi. Lider Başakşehir'e 1,35 oran verilirken, ligde 15. sırada yer alan Fenerbahçe'ye şampiyonluk oranı verilmemesi dikkatlerden kaçmadı. Galatasaray'a 2,90 oran verilirken Beşiktaş'ın şampiyonluk oranı ise 10.00 oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları:

Medipol Başakşehir: 1.35
Galatasaray: 2.90
Beşiktaş: 10.00
Yeni Malatyaspor: 70.00
Trabzonspor: 250.00
Atiker Konyaspor: 250.000


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İddaa'dan Fenerbahçe'ye büyük şok!
Uğurludağ Belediyesi'nden enerji üretimine büyük katkı
Kenan Sofuoğlu yeniden pistlere dönüyor
Beşiktaş Fenerbahçe'yi şutla vuracak!
Lojistik devi Arkas, yapay zekaya yöneldi; 'bulut'a taşındı
Tolgay Arslan'a döner temalı sürpriz!
Deprem uzmanından son uyarı!
AFAD'dan Çanakkale depremi açıklaması!
Kandilli'ye göre 5.5 şiddetinde sallandık
-
Çok Okunanlar
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Namaz kılmak isteyen yolcuyu darp eden şoför ve muavine ceza!
Namaz kılmak isteyen yolcuyu darp eden şoför ve muavine ceza!
Türk TIR ve kamyon şoförlerine Rusya'dan vizesiz geçiş
Türk TIR ve kamyon şoförlerine Rusya'dan vizesiz geçiş
Özgün Aydın'dan darp iddialarına yanıt!
Özgün Aydın'dan darp iddialarına yanıt!
Kagawa'dan Beşiktaş taraftarlarına övgü
Kagawa'dan Beşiktaş taraftarlarına övgü
Konya'da köpek dehşeti!
Konya'da köpek dehşeti!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
İddaa'dan Fenerbahçe'ye büyük şok!
İddaa'dan Fenerbahçe'ye büyük şok!
Uğurludağ Belediyesi'nden enerji üretimine büyük katkı
Uğurludağ Belediyesi'nden enerji üretimine büyük katkı
Kenan Sofuoğlu yeniden pistlere dönüyor
Kenan Sofuoğlu yeniden pistlere dönüyor
Beşiktaş Fenerbahçe'yi şutla vuracak!
Beşiktaş Fenerbahçe'yi şutla vuracak!
Lojistik devi Arkas, yapay zekaya yöneldi; 'bulut'a taşındı
Lojistik devi Arkas, yapay zekaya yöneldi; 'bulut'a taşındı
Tolgay Arslan'a döner temalı sürpriz!
Tolgay Arslan'a döner temalı sürpriz!
Deprem uzmanından son uyarı!
Deprem uzmanından son uyarı!
AFAD'dan Çanakkale depremi açıklaması!
AFAD'dan Çanakkale depremi açıklaması!
Kandilli'ye göre 5.5 şiddetinde sallandık
Kandilli'ye göre 5.5 şiddetinde sallandık
Seyahat şirketi Ulusoy'da iflas etti
Seyahat şirketi Ulusoy'da iflas etti
Sakarya Kışlasında patlama; Yaralı askerler var
Sakarya Kışlasında patlama; Yaralı askerler var
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri satışta!
Beşiktaş Fenerbahçe derbisinin biletleri satışta!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji