İçişleri Bakanlığı duyurdu 10 bin bekçi daha alınacak

Son iki yıldır uygulamaya alınan gece bekçileri sokaklardaki görevini başarıyla yerine getiriyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Yenimahalle'de düzenlenen çarşı ve mahalle bekçileri yemin töreninde konuştu. Göreve henüz başlayacak yeni bekçilere başarılar dileyen Bakan Soylu, 10 bin bekçinin daha istihdam edileceğini söyledi.

2016 yılında göreve başlayan çarşı ve mahalle bekçileri, asayişi sağlamaya polise önemli katkı sağladı. Türkiye genelinde 7 bin bekçi alımının yapıldığını belirten Soylu, "10 bin bekçi kadrosu daha açacağız." dedi.

YENİ BEKÇİLER YEMİN EDEREK GÖREVE BAŞLADI

Eğitimlerinin ardından göreve başlayacak olan bekçilerin yemin töreni Ankara Yenimahalle'deki Hasan Doğan Stadı'nda düzenlendi. Bekçilerin yanı sıra ailelerin de hazır bulunduğu yemin töreninde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konuştu.

Türkiye'nin içinde bulunduğu durum itibariyle güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çektiğinin altını çizen Soylu, diğer ülkelerin Türkiye'nin zenginliklerine göz diktiğii söyledi.

Törende konuşan Bakan Soylu, 21'inci yüzyıl için hayal ettikleri dünyanın beklediklerinden çok farklı olduğunu belirterek, bazı ülkelerin, diğer ülkelerin zenginliklerine göz diktiğini ifade etti. Bu nedenle söz konusu ülkelerin terörizme finans sağladığını ifade eden Soylu, Türkiye'nin bu karanlık tablo içinde merhametini ve vicdanını kaybetmeyen nadir ülkelerden biri olduğuna dikkat çekti.

"KÜRT-TÜRK, ALEVİ-SÜNNİ, SAĞCI-SOLCU DEMEDİK"

Bakan Soylu şunları söyledi: "780 bin kilometre vatan toprağının her santimetresine dört elle sarıldık. Kürt-Türk, Alevi-Sünni, sağcı-solcu demedik. Türkiye Cumhuriyeti nüfus kağıdı taşıyan herkesi kardeşimiz bildik ve kucakladık. Şimdi ülkenin Doğu ve Güneydoğu'sunda huzur var. Gece yarısına kadar insanlar sokaklarda huzur içinde geziyorlar. Belediyelerimiz terör örgütlerine değil, milletine hizmet ediyor. Birileri bizi PKK ile terbiye etmek istedi, güç yetiremediler. Birileri bizi DEAŞ ile terbiye etmek istedi güç yetiremediler. FETÖ ile bir gece bize baskın vermek istediler, güç yetiremediler."

"10 BİN KİŞİLİK BEKÇİ KADROSU AÇILACAK"

Ardından bekçilerin çok önemli bir görev üstleneceğini ifade eden Soylu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımız bana bizzat 'ben yatarken sokakta bekçi düdüğünü duymak istiyorum. Vatandaşımız evde yatarken, sokakta birisinin onu beklediğini, huzurunun emin ellerde olduğunu duymasını istiyorum' dedi. Bunu talimat olarak kabul ettik ve çalışmalara başladık. Eskiden beri var olan kolluk gücümüzün kapasitesini arttırıp yeniden işlev kazandırıyoruz. 2016'dan itibaren 8 bin 182 çarşı ve mahalle bekçimizi göreve başlattık. Bugünde 700 arkadaşımız Ankara'da görev yapmak üzere yemin ederek göreve başlayacaklar. Halen 567 arkadaşımızın da evrak, sağlık raporu gibi işlemleri devam ediyor. Şimdi tüm Türkiye'de 7 bin kişilik bir alım daha yapıyoruz, ilanlara çıktık, cuma günü başvuruları başlıyor. İnşallah oradan da Ankara'ya biraz daha bekçi vereceğiz. 10 bin kişilik yeni bir bekçi kadrosu daha alınacak.

"BAŞKALARI UYURKEN SİZ UYANIK OLACAKSINIZ"

Yapacağınız iş alelade bir iş değildir. Başkaları uyurken siz uyanık olacaksınız. Ailemiz, malımız, canımız, namusumuz sizlere emanet. Vatandaşımızın huzurlu uyuması sizlerin sorumluluğundadır. Artık siz bulunduğunuz mahalledeki her evin bir evladısınız. Siz o eski mahalle kültürümüzün, o büyük ailelerin yeniden oluşmasına, insanların rahatça birbirleriyle huzur içinde o mahallelerde yaşamasına vesile olacaksınız. Bu işin ucunda tehlike var, sorumluluk var, şehadet var, Allah'ın rızası var."

700 BEKÇİ DÜDÜK ÇALARAK GÖREVE BAŞLADI

Bakan Soylu'nun konuşmasının ardından 700 bekçi yemin edip düdük çalarak görevine başladı.