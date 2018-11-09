İbrahim Tatlıses canlı yayına bağlandı evlilik teklif etti

Türkücü İbrahim Tatlıses 2013 yılında boşandığı eski eşi Ayşegül Yıldız'a canlı yayında evilik teklif etti. Kanal D'de yayınlanan 2. Sayfa programınna konuk olan Ayşegül Yıldız'a canlı yayında evlilik teklifi geldi. Programa bağlanan İbrahim Tatlıses, "Ona aşığım" dediği eski eşiyle yeniden evlenmek istediğini söyledi.

2011 yılında evlenen İbrahim Tatlıses-Ayşegül Yıldız çifti, 2 yıl sonra boşanmıştı. 1 kızı bulunan çift boşanmalarına rağmen birbirlerine olan sevgilerini dile getirmekten geri durmamıştı. Ocak ayında bir televizyon programına bağlanan İbo, "Ayşegül'e aşık değilim ama onunla yeniden evlenmek istiyorum" demişti. Ayşegül Yıldız'dan hayır cevabını alan Tatlıses, bu kez teklifini "Ona aşık olmasam neden çocuk yapayım?" diyerek değiştirdi.

"SANA SÖYLÜYORUM SARIŞIN, EVLİLİK TEKLİFİM HALA GEÇERLİ"

Tatlıses, "Alooo sana söylüyorum sarışın. Evlilik teklifim hala geçerli, sana 4 tane şarkı yaptım. Benim sekizinci çocuğum senle gelecek. Hala aşığım." dedi.