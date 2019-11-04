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İbrahim Kalın'dan Arınç'a sert yanıt
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

İbrahim Kalın'dan Arınç'a sert yanıt

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'KHK faciadır' sözleri sonrasında tepki toplayan Bülent Arınç'a sert ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "KHK faciadır" sözleri sonrasında tepki toplayan Bülent Arınç'a sert ifadeler kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "KHK bir faciadır" diyen Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'a cevap verdi. Kalın, "KHK'lar durup dururken gündeme gelmemiştir. KHK faciadır demek 15 Temmuz'u gölgelemektir." dedi.

"KHK'LAR DURUP DURURKEN ALINMIŞ DEĞİLDİR"

İbrahim Kalın, Beştepe'de yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ın "KHK faciadır" sözlerine cevap veren Kalın, ''Bülent Bey'in açıklamaları kendi şahsi görüşleridir Yüksek istişari Kurulu'nun görüşleri değildir. KHK'lar zorunluluk hale gelmiş, o günün olağanüstü şartları çerçevesinde hayata geçirilmiş bir uygulamadır. KHK'lar durup dururken gündeme alınmış değildir. O gece ve sonrasında yaşadıklarımızı hepimiz biliyoruz. Cumhurbaşkanımız ve ailesini öldürmeye kasıt niyetiyle yola çıkanların Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizn desteğiyle boşa çıkardığını gördük. Bir terör örgütüne karşı hiçbir şey yapmayalım hiçbir devlet diyemezdi elbette. Süreç içerisinde KHK'nın aldığı kararlar çerçevesinde mağdur olanlar varsa bununla ilgili mekanizmalar kurulmuştur, bunlarla ilgili neticeler alınmıştır, göreve iade edilenler olmuştur, edilmeyenler olmuştur. KHK ile hukuk zemininde neler yapılabilir bunun üzerinde durulmuştur. KHK faciadır demek 15 Temmuz'u gölgelemektir'' ifadelerini kullandı.


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