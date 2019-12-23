İBB önünde protesto

Büyükada'da ruam hastalığı nedeniyle 81 atın itlaf edilmesinin ardından çeşitli STK'ların İBB önündeki protestoları 5. gününde devam ediyor.

Büyükada'da, ruamlı 81 atın itlaf edilmesinin ardından çeşitli STK üyelerinin bulunduğu grubun, Saraçhane'de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) önündeki çadırlı protestosu 5. gününde devam ediyor. Yağmurdan korunmak için büyük çadır kurmak isteyen eylemcilerle zabıta arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından eylemciler kamyonetle getirdikleri çadırları belediye binasının karşısındaki parkta kurdu.

Hayvan sever Doğa Altınsay, Yağmur, çamur, rüzgar demeden artık hayatımıza burada devam ediyoruz. İşlerini bırakıp buraya gelen arkadaşlarımız var. Buradan işlerine giden arkadaşlarımız var. Moralimiz yüksek çünkü biz bunu bitirmek için buradayız. Daha fazla atın ölmemesini istiyoruz. Bu yüzden buradayız. Vegan üretim yapan bir işletmemiz var. Benim, işimde olmam gerekirken buraya geldim. Herkesi buraya bekliyoruz. Uğramanız bile bize büyük bir destek sağlıyor dedi.

Emekli Zeynep Özek Ben buraya destek olmak için geldim ve bu arkadaşların eylemini çok kutsal buluyorum. Çünkü bir canlı için uğraşıyorlar. Bu soğukta, gece gündüz buradalar. Sosyal medyadan duydum. Cuma ve Cumartesi buradaydım. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. İnsanların buraya daha fazla destek olmasını bekliyorum. Partizanlık yapmayıp bu işe gönül vermiş insanlar bunlar. Bir canlının hayatını her şeyden kutsaldır. Belediyenin hangi partiye ait olduğu önemli değil. Önemli olan candır ve bu atlar için çok kutsal bir görev yapıyorlar. Emekliyim. Şuan fırsatım olduğu için geliyorum. Ama fırsatım olmasaydı yine buraya gelmek isterdim. Çünkü onların desteğe ihtiyacı var diye konuştu.