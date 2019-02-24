Hurdaya dönen araçtan bebek sağ çıktı

Düzce'de yaşanan trafik kazasında hurdaya dönen araçta 2 kişi canından oldu. Korkunç kazada anne ve babasını kaybeden bebek ise her şeyden habersizdi.

Düzce TEM otoyolu Gümüşova rampalarında yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 bebek de yaralı olarak kurtuldu. TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde yaşanan kazada İstanbul'dan Ankara yönüne gitmekte olan 41 BB 948 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında devrilerek ağaçlık alana daldı.

Sadece Bebek Kurtuldu

Ağaçlara çarparak duran araç hurdaya dönerken kazada anne ve baba hayatını kaybederken bebekleri ise yaralı olarak kurtuldu. Kazadan yaralı kurtulan bebek ise yoldan geçenler tarafından araç içerisinden çıkarılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.