Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Hurdaya dönen araçtan bebek sağ çıktı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Tuğçe GÜREL

Hurdaya dönen araçtan bebek sağ çıktı

Düzce'de yaşanan trafik kazasında hurdaya dönen araçtan sadece bebek sağ olarak kurtarıldı.

Düzce'de yaşanan trafik kazasında hurdaya dönen araçta 2 kişi canından oldu. Korkunç kazada anne ve babasını kaybeden bebek ise her şeyden habersizdi.

Düzce TEM otoyolu Gümüşova rampalarında yaşanan kazada 2 kişi hayatını kaybederken 1 bebek de yaralı olarak kurtuldu. TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde yaşanan kazada İstanbul'dan Ankara yönüne gitmekte olan 41 BB 948 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında devrilerek ağaçlık alana daldı.

Sadece Bebek Kurtuldu

Ağaçlara çarparak duran araç hurdaya dönerken kazada anne ve baba hayatını kaybederken bebekleri ise yaralı olarak kurtuldu. Kazadan yaralı kurtulan bebek ise yoldan geçenler tarafından araç içerisinden çıkarılırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Ercan Taner'den geri dönüş mesajı
Mabel Matiz'den babasına duygusal mesaj
Çanakkale'de okullara kar tatili
Hurdaya dönen araçtan bebek sağ çıktı
Erdoğan'dan ilginç anket yorumu
Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga
Binali Yıldırım martılara simit attı
Başakşehir Bursaspor maçına kar engeli
MHP'den Mustafa Şentop'a tam destek
-
Çok Okunanlar
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Patlayan TIR lastiği faciaya neden oldu
Patlayan TIR lastiği faciaya neden oldu
Özgün Aydın'dan darp iddialarına yanıt!
Özgün Aydın'dan darp iddialarına yanıt!
Konya'da köpek dehşeti!
Konya'da köpek dehşeti!
Gayrimenkul zengini Wilma Elles
Gayrimenkul zengini Wilma Elles
Faik Öztrak: Yetersiz kalınmıştır
Faik Öztrak: Yetersiz kalınmıştır
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
Ercan Taner'den geri dönüş mesajı
Ercan Taner'den geri dönüş mesajı
Mabel Matiz'den babasına duygusal mesaj
Mabel Matiz'den babasına duygusal mesaj
Çanakkale'de okullara kar tatili
Çanakkale'de okullara kar tatili
Hurdaya dönen araçtan bebek sağ çıktı
Hurdaya dönen araçtan bebek sağ çıktı
Erdoğan'dan ilginç anket yorumu
Erdoğan'dan ilginç anket yorumu
Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga
Şanlıurfa'da iki aile arasında kavga
Binali Yıldırım martılara simit attı
Binali Yıldırım martılara simit attı
Başakşehir Bursaspor maçına kar engeli
Başakşehir Bursaspor maçına kar engeli
MHP'den Mustafa Şentop'a tam destek
MHP'den Mustafa Şentop'a tam destek
Binali Yıldırım'dan mavi bayraklı plaj sözü
Binali Yıldırım'dan mavi bayraklı plaj sözü
Beşiktaş'ta yeni yolcu Medel
Beşiktaş'ta yeni yolcu Medel
Fikret Orman: Beşiktaş şov yeri değil
Fikret Orman: Beşiktaş şov yeri değil

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji