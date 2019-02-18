Hülya Şen Avlu dizisinden ayrıldı

Star TV ekranlarının fenomen dizisi Avlu'da şok bir ayrılık yaşandı. Naciye karakterini canlandıran ünlü oyuncu Hülya Şen, Avlu dizisinden resmen ayrıldı.

Star TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Demet Evgar'ın oynadığı Avlu dizisinde yaşanan şok ayrılık haberi izleyenleri üzdü. Naciye karakterini canlandıran Hülya Şen, projeden ayrıldığını resmen takipçilerine duyurdu.

Avlu Dizisinden Ayrıldı

Sosyal medya hesabından diziden ayrılacağını açıklayan Hülya Şen, "Buradan öncelikle tüm ekip arkadaşlarıma teşekkürler ediyorum. Star TV ailesine ve Limon yapım ailesine de teşekkürler. Böylesine kadın üzerine kurulmuş bir projede oynamak gerçekten de efsaneydi. Benim bugüne kadar kahrımı çeken herkesten üzdüysen özür diliyorum. Avlu ailesine de teşekkürler. Herkes sağ olsun. En çok da siz sevgili izleyenlere teşekkürler." dedi.