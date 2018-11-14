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Hülya Koçyiğit'ten Acı Haber Geldi...Sevenleri Çok Üzüldü...


Son dakika: 'Yaşamak istiyorum' diye haykırmıştı! Acı haber geldi!

5 yıl boyunca tecavüze uğradı! Hem de bakın kim tarafından?
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Hülya Koçyiğit'ten Acı Haber Geldi...Sevenleri Çok Üzüldü...
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