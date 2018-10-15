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Hülya Koçyiğit'in turizmci damadı da konkordato ilan etti
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Ekonomi - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Hülya Koçyiğit'in turizmci damadı da konkordato ilan etti

Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Alkoçlar otelcilik konkordato talebinde bulundu. Dava dilekçesinde Alkoçlar, borçlarına 9 ay erteleme ile ödeme takviminin de 3 eşit taksitte 3 yıllık olması tekliğinde bulundu.

Hülya Koçyiğit'in damadı Ender Alkoçlar'ın sahibi olduğu Alkoçlar otelcilik konkordato talebinde bulundu. Dava dilekçesinde Alkoçlar, borçlarına 9 ay erteleme ile ödeme takviminin de 3 eşit taksitte 3 yıllık olması tekliğinde bulundu.

ŞAŞIRTAN İFLAS

Turizm sektöründe 1950'li yıllardan bu yana faaliyet gösteren Alkoçlar, konkordato talep etti. Dava dilekçesinde, şirketin icra takipleri baskısı ile faaliyetleini sürdürememe tahlikesi yaşadığı kaydedilerek, yaşanan nakit darboğazın ise geçici olduğu vurgulandı.

ŞİRKETİN MALİ DENGESİ BOZULDU

Hürriyet'in haberine göre 1400 yatak kapasitesi olan Kemer, Bodrum ve Alaçatı'daki 3 otelin işletmeciliğini yapan ve yüzde 100'ününde Ender Alkoçlar'a ait olduğu Alkoçlar otelcilik ve Turizm Aş. İstanbul Ticaret Mahkemesi'nde geçen hafta açtığı dava ile konkordato talebinde bulundu.

HÜLYA KOÇYİĞİT'İN DAMADI

Sinema sanatçısı Hülya Koçyiğiğitin damadı olan Ender Alkoçların, iktidar lehinde demeçler veren Hülya Koçyiğit'in çabalarına rağmen iflas etmesi piyasaları oldukça şaşırttı. Hülya Koçyiğit'in konuyla ilgili bir konuşma yapmadığı bildirildi.


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