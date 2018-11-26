Hulusi Akar: Milletimizin başı sağ olsun

Eğitim uçuşu sırasında Sancaktepe'de düşen askeri helikopterde bulunan 5 askerden 4'ü şehit düştü. Olayın ardından Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'ne gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, açıklamalarda bulundu. Kazada şehit düşen askerler için Türk milletine baş sağlığı dileyen Akar, "Kahramanlarımız kimseye zarar vermemek için çaba göstermişlerdir." diye konuştu. Kaza hakkında henüz resmi tespitin yapılmadığını belirten Akar, "Personelimiz henüz bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirmek istemiştir." ifadelerini kullandı.

AKAR VE VALİ YERLİKAYA İNCELEMELERDE BULUNDU

Türkiye'yi yasa boğan kazanın ardından mahallede incelemede bulunan Bakan Akar'a İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti. Samandıra'da düşen helikopteri inceleyen Hulusi Akar, helikopterde 2 subay, 2 astsubay ve 1 uzman çavuşun bulunduğunu söyledi.

Akar yaptığı açıklamada, "Helikopterde 2 subay 2 astsubay ve 1 uzman çavuş bulunmaktaydı. 11.02'de helikopterle irtibat kesilmiştir. Daha sonrada bu kaza meydana geldi. Kaza sonrası 2 subayımız ve 2 astsubayımız şehit oldu. Uzman çavuşumuz şu anda ameliyathanede.

AKAR KAHREDEN DETAYI AÇIKLADI

Personelimiz şu anda bilemediğimiz bir sebepten dolayı acil iniş gerçekleştirmişlerdir. Kimseye zarar vermemek için çaba göstermişlerdir. Hem adli hem idari soruşturma sürmekte" ifadelerini kullandı.