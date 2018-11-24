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Hulusi Akar: Bölgedeki durum daha karmaşık hale gelir
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Hulusi Akar: Bölgedeki durum daha karmaşık hale gelir

Türkiye olası Menbiç operasyonuna hazırlanırken, ABD'nin Suriye sınırına gözlem noktası kuracağı açıklamalarına Hulusi Akar, 'Bölgedeki durum daha karışık hale gelir' ifadeleriyle tepki gösterdi.

Türkiye ile ABD arasındaki terör örgütü YPG krizi sürüyor. ABD yönetiminden gelen "Suriye sınırında gözlem noktası kuracağız" açıklamalarına Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tepki gösterdi. Bölgedek karışık durumun, içinden çıkılmaz bir hal alacağını belirten Akar, "ABD'li askeri ve sivil muhataplarımıza gözlem noktasından duyacağımız rahatsızlığı ilettik" dedi.

Bakan Akar, 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Milli Savunma Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikle askeri öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerin, eğitim sistemindeki temel öğelerden biri olduğunu belirterek söze başlayan Akar, "Yarınların teminatı genç nesiller, milli ve manevi değerlerine bağlı, sürekli araştıran ve sorgulayan, ülkesi için azimle çalışan, çağının gerektirdiği niteliklere sahip özgüveni yüksek bireyler olarak yetiştirilmesinde öğretmenlere önemli sorumluluklar düşmektedir" dedi.

TÜRKİYE BUNDAN SON DERECE OLUMSUZ ETKİLENİR

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı General Dunford ile Kanada'da gerçekleştirdiği görüşmenin detaylarını paylaştı. ABD'li muhataplarına Suriye sınırında kurulması planlanan gözlem noktasıyla ilgili rahatsızlıklarını dile getirdiklerini belirten Akari, "Türkiye bundan son derece olumsuz etkilenecektir. Vatandaşlarımız, ABD, teröristleri koruyor, onları perdeliyor gibi bir algıya sebebiyet verecektir." ifadelerini kullandı.

 


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