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Hulusi Akar açıkladı tek tip askerlik geliyor
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Gündem - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Hulusi Akar açıkladı tek tip askerlik geliyor

Bedelli askerlik düzenlemesiyle ilgili son rakamları paylaşan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önümüzdeki dönemde tek tip askerlik uygulamasını hayata geçireceklerini söyledi.

Bedelli askerlikte son 3 güne girildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu ve bedelli askerlikle ilgili son rakamları paylaştı. Gelecek dönemle ilgili önemli mesajlar da veren Akar, tek tip askerlik uygulamasının hayata geçirileceğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA'nın konuğu oldu. Bedelli askerlik uygulamasında rekor başvuru gerçekleştiğini aktaran 724 binin üzerinde başvuru gerçekleştiğini ve devletin kasasına 9 milyon TL girdiğidi açıkladı.

TEK TİP ASKERLİK GELİYOR 

Milli Savunma Bakanı Akar, yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışmaların sürdüğünü, gelecek günlerde tamamlanacağını bildirdi. Akar, "2-3 ay içinde bedelilidir, dövizlidir bunu gündemden çıkartıp, bir zemine kavuşturma gayretimiz sürüyor" açıklamasını yaptı.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA Editör Masası'na konuk olduğunda yeni askerlik sisteminin detaylarıyla ilgilİ çeşitli açıklamalarda bulunmuştu:

"Herkesin en uygun zamanda askerlik yapmasını sağlayan bir sistemi umuyorum yakın bir gelecekte yürürlüğe sokmaya çalışacağız. Sosyal boyutu, siyasi boyutu dahil askerlik noktasından baktığınızda neler yapabiliriz, çalışmamızı bitirmek üzereyiz.

Öğretmen, hakim, doktor, akademisyen, sporcu gençlerimiz var. Onların meşguliyetlerin dikkate alarak en iyi çözüm ne olabilir diye çalışılıyor. Kısa sürede sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edeceğiz. Yakın sürede yürürlüğe sokmaya çalışacağız."


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