Hristiyan bir kadın mahkum yüzünden Pakistan karıştı

Pakistanda, dine hakaretten idama mahkum edilen Hristiyan kadının serbest bırakılma iddialarının yaygınlaşmasıyla Pakistan karıştı. Protestolar ülke geneline yayılıyor.

MAHKEME CEZAYI BOZDU

Pakistan Yüksek Mahkemesi, 2010'da dine hakaret suçundan idama mahkum edilen Asia Bibi adlı Hristiyan kadının cezasını bozarak serbest bırakılmasına karar verdi. Ülkedeki İslamcı Tahriki Lebbeyk Pakistan Partisinin lideri ise, kararda dahil olan görevlilerin ve kadının 'ölümü hak ettiklerini' söyledi.

PROTESTO GÖSTERİLERİ YAYILIYOR

Komşularıyla tartışırken islam peygamberi Hz Muhammed'e hakaret ettiği öne sürülen kadınla ilgili verilen serbest bırakılma kararı, ülke genelinde protestolara sebep oldu.

8 YILDIR HÜCREDEYDİ

Hapisteki 8 yılının çoğunu tek kişilik hücrede geçiren 4 çocuk annesi kadına bazı ülkeler sığıınma hakkı verebileceğini açıklamıştı.

Bibi'nin güvenlik endişesiyle hapisten çıktıktan sonra başka bir ülkeye gidebileceği öne sürülüyor.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

İslamabad'daki duruşma, şiddet olaylarının patlak verebileceği kaygısıyla geniş güvenlik önlemleri altında yapıldı.

İlk olarak 2010 yılında yerel mahkeme, 2014 yılında ise Lahor Yüksek Mahkemesi tarafından idama mahkum edilen Bibi'nin temyiz duruşmasında kararı açıklayan Anayasa Mahkemesi Başkanı Mian Sakıb Nisar, yargılamanın adil yapılmadığını söyleyerek, "Temyiz başvurusu kabul edilmiş ve yerel mahkeme ile eyalet mahkemesinin kararı tersine çevrilmiştir. Şüpheli şahsın idam kararı iptal edilmiş ve serbest bırakılmasına karar verilmiştir" diye konuştu.