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Hüseyin TANRIKULU

Hor Kullanmak

Türkiye şu sosyal medya denilen Allahın belası sistem sebebiyle için için kavga eden bir kargaşa ve kavga toplumuna dönüşüyor.
 
Herkes elindeki cep telefonuyla makaleler döşeniyor, kendi aklınca düşüncelerini, olumlu olumsuz fikirlerini takipçilerine empoze etmeye çalışıyor.
 
Hayret edecek şekilde hakaretler, küfürleşmeler, tehditler, çirkin çirkin paylaşımlar insanlarımız arasında mevcut olması muhtemel fikir ve gönül ayrılıklarını derinleştiriyor.
 
Akla hayale gelmedik rezaletlerin aracı, malzemesi olarak kullanılıyor.
 
Ahlaksızların buluşma vasıtası, ihanetlerin karanlık yolu, sapıklıkların malzemesi haline gelen bu sosyal medya hastalığının nasıl tedavi edilebileceğine dair bir araştırma da yapılmıyor.
 
Ne gariptir ki, Hükümet dahi toplumu çürüten bu rezalet sistemini önleyecek dişe dokunur bir tedbir geliştiremiyor.
 
Nadiren dava konusu olan paylaşımlar dışında yapılabilen etkili bir düzenleme ve müdahale de görülemiyor.
 
Medeniyetin araçları içinde ve doğru, müspet ve olumlu yolda kullanılması gerekli bu teknik imkan, giderek baş belası haline gelmiş bulunuyor.
 
Üstelik insanlarımız kendi kıt imkanlarıyla çoluk çocuğunun ısrarıyla temin ettiği cep telefonu ve internet kullanıcılarının olumsuz amaçlarla kullanılmasını da engelleyemiyor.
 
Çocuklarımızın çoğunluğu gece yarılarına kadar uykuyu değil, bilgisayarların başında işe yaramaz iletişim faaliyetini tercih ediyor ve maalesef ebevynler bunu engelleyemiyor.
 
Bu gidişata bir dur denilmelidir.
 
Nasıl olacaksa ve ne şekilde olacaksa mutlaka bir çözüm bulunması gerekiyor.
 
Aksi halde bir neslin perişan olması işten bile değildir.
 
Medeniyet imkanlarını kötü bir biçimde ve hor kullanmak bir milleti mahvedebilir diye düşünürsek, bu Allah'ın belası sosyal medya bunun birinci müsebbibidir asla unutmayalım.
 
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